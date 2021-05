وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ نے ملاقات میں سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کوخوش آئند قرار دیتے ہوئے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کو دوطرفہ تعلقات کےاستحکام کیلئے بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا،تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سے ون آن ون ملاقات ہوئی ، جس میں دونوں ممالک میں مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پرگفتگو ہوئی اور باہمی دلچسپی سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا،وزیر خارجہ نے بین الاقوامی سطح پرتعاون پر سعودی ہم منصب کاشکریہ اداکیا جبکہ دوران ملاقات تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ میں تعاون بڑھانے کی ضرورت سمیت توانائی،سیاحت اور افرادی قوت اوردیگر شعبہ جات میں بھی تعاون میں اضافے پر زور دیا گیا،وزرائے خارجہ نے سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کوخوش آئند قراردیتے ہوئے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کودوطرفہ تعلقات کےاستحکام کیلئے بروئے کارلانے کے عزم کا اظہار کیا،کونسل کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان اورسعودی ولی عہد مشترکہ طورپرکریں گے ، کونسل کادائرہ کارسیاسی وسیکیورٹی،اقتصادی اور تہذیبی پہلوں پر مشتمل ہوگا جبکہ کونسل کے سیاسی وسیکیورٹی امور کی قیادت دونوں وزرائے خارجہ کریں گے،وزیر خارجہ شاہ محمودقریشی نے سفری مشکلات کے ازالے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سعودی ہم منصب کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور افغانستان میں قیام امن کیلئے پاکستان کی مصالحانہ کاوشوں سے آگاہ کیا،شاہ محمود قریشی نے خطے کے قیام امن اورتعمیر و ترقی کیلئے سعودی عرب کے مثبت کردارکوسراہتے ہوئے سعودی ہم منصب کودی گئی دورہ پاکستان کی دعوت کااعادہ کیا۔

To that end, we welcome an agreement to establish the Saudi-Pakistan Supreme Coordination Council, co-chaired by our PM and the Crown Prince, focussing on 3 key pillars: political/security, economic and cultural/social; this new structure will allow for greater collaboration. https://t.co/cXm5lJ8bK3