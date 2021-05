کورونا کا خطرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اسد عمر

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کا خطرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔

The need for caution is clear. The danger is higher than ever and knocking at our doors. Need the country to unite in response and achieve once again what we achieved in the first wave, for which we received global praise. Inshallah we will do it again, together