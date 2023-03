ویمنز ٹی 20 لیگ: سپر ویمن نے ایمازون کو8 وکٹ سے شکست دے دی

راولپنڈی: ویمنز ٹی 20 لیگ کے پہلے نمائشی میچ میں سپر ویمن نے ایمازون کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ایمازون کا 133 رنز کا ہدف ، سپر ویمن نے 16 ویں اوورمیں حاصل کرلیا، وولوارڈاٹ نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، منیبہ علی 33 اور چماری آتاپاٹو 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔

