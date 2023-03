خواتین گھر چلا سکتی ہیں تو وہ ملک کی سیاست میں حصہ کیوں نہیں لےسکتیں: مریم نواز

یوم خواتین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہماری زندگی میں روز خواتین کا دن ہوتا ہے، ہماری خواتین کو شامل کیے بغیر کوئی دن مکمل نہیں ہوتا، تمام خواتین کو آج کے دن کی دلی مبارک باد، ملک میں خواتین کی ضروریات کی نشاندہی کرتی رہوں گی. قوم کی تقدیر کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کر سکتی ہیں. خواتین کو قوم کی تقدیر کافیصلہ کرنے کی زیادہ طاقت حاصل ہے۔

PMLN proudly celebrated Women’s Day at 180-H, with @MaryamNSharif in attendance. Our commitment to uplifting and empowering women has always been at the forefront.#ماؤں_بہنوں_بیٹیوں_کی_مریم pic.twitter.com/wHDHQOObnS