’’وسط مارچ کا عرصہ‘‘

گو اس لفظ کے لغوی معنی مارچ کی 13 یا 15 تاریخ کے ہیں۔ لیکن جب سے روم کا عظیم جرنیل جولیس سیزر اس ماہ اپنوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوا تو یہ مہینہ منحوس گردانا جاتا ہے۔ جولیس سیزر دو وجوہ سے مشہور ہوا۔ فتوحات اورملکہِ حسن قلوپطرہ سے معاشقہ! مصر کی حکمران قلوپطرہ پہلی عورت تھی جسنے اپنے حُسن کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ شیکسپیئر نے ڈرامہ لکھ کر اس کی Fatality پر مہر لگا دی۔ Beware of the ides of March یہی الفاظ عزیزی بلاول نے کچھ روز قبل اپنی ایک تقریرمیں دہرائے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی عصر حاضر کا جولیس سیزر عمران خان کوگردانتی ہیں۔ ماہ مارچ کے لانگ مارچ کا مقصد پرانی تاریخ کو دہرانا ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اتناکہ یہ لوگ سیاسی طور پر خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن خان سیزر کی طرح لاعلم یا بے خبر نہیں ہے۔ وہ دوست اور دشمن کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔

وطنِ عزیز میں ’لانگ مارچ‘ اور ’ملین مارچ‘ مذاق بن گئے ہیں۔ حکومتِ وقت کے مخالفین وقفے وقفے سے اعلان داغتے ہیں کہ ملین مارچ ہو گا۔ اس مرتبہ پی ۔ ڈی ۔ ایم اور پیپلز پارٹی نے اس کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ حکومت اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گی اور عمران خان نے حکومت سازی کے لیے جو ’’بھان متی کاکُنبہ‘‘ جوڑا ہے ، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ جس تسلسل اور تواتر کے ساتھ ان مارچوں کا اعلان کیاجاتا ہے۔ انہیں سن کر آنجہانی موزے تنگ کی روح ضرور کلپتی ہو گی۔ ایک لانگ مارچ انہوں نے بھی کیا تھا۔ منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ کئی ماہ تک صعوبتیں برداشت کیں۔ مسائل کے کوہِ گراں کوعبور کرنا پڑا۔ مصائب کے خارزار پر چلتے چلتے آبلہ پا ہوئے۔ تب جاکر گوہر مراد ہاتھ آیا…ہمارے سیاست دان سمجھتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی کے مصداق یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو چارسُو کھل ’’کھل جا سَم سَم‘‘ کا سماں ہو گا۔ دارالخلافہ کے درو بام لرز اٹھیں گے اور خان اس روایتی گڈریے کی طرح ’’بَھل موڈھے‘‘ پر رکھ کر کہے گا’’بھراوو! کھادا پینا معاف ! آپاں چلے آں‘‘

ایک وقت تھاکہ پیر پگارا مرحوم مارچ میں ڈبل مارچ کی پیش گوئی کرتے تھے۔ جس گیٹ نمبر 4 کا شیخ رشید سیاست دانوں کو طعنہ دیتے ہیں، اسے پیر صاحب اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ برملا کہتے ’’ہم پنڈی والوں کے آدمی ہیں‘‘ لطف کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے انہیں کاسہ لیسی کا طعنہ نہ دیا۔ پیر تو وہ تھے ہی، ان کی باتوں کو مجذوب کی بڑ گردانا جاتا…رحلت کے بعد ان کے سیاسی خلیفہ شیخ رشید نے یہ کام سنبھال لیا ہے۔ شیخ صاحب مارچ کے علاوہ بھی ’’چند ماہ بعد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے‘‘ کہہ کر لوگوں کو چہ مے گوئیوں اور صحافیوں کو تبصروں کا مواد فراہم کرتے رہتے ہیں انہیں’’ ڈارلنگ آف میڈیا‘‘ کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ان کی برہنہ گفتاری مشہور تھی۔ لیکن جب سے کلاشنکوف کیس میں جیل یاترا کی اور ’’رنگوں کے انتخاب میں رسوا‘‘ ہوئے تب سے انہوں نے دشنام کی کتاب کا ہر ورق پھاڑ ڈالا ہے اور پہلا رنگ دور سے ہی دیکھ لیں تو بدِک جاتے ہیں اپنے ’’جُوسی‘‘ فقروں میں انگریزی زبان کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں۔ انگریزی بھی دریائے ٹیمز میں دُھلی ہوئی…قطع نظر اس جملہ معترضہ کے ، جب بھی ملک میں کامیاب سیاست دانوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک نام جو لامحالہ پردہِ ذہن پر اُبھرے گا وہ شیخ رشید کا ہو گا۔

اگر لانگ مارچوں کی تاریخ دیکھی جائے تو کوئی حکومت بھی ان کی وجہ سے نہیں گری۔ محترمہ بے نظیر اور میاں نوز شریف باری باری یہ ڈرامہ رچاتے رہتے تھے۔ آخری لانگ مارچ محترمہ نے 1993ء میں میاں صاحب کی حکومت کے خلاف کیا۔ اسے کاسمیٹک لانگ مارچ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ جیالوں کی چند بسیں مختلف شہروں سے نکلیں جنہیں پولیس نے بغیرلاٹھی چارج کے منتشر کردیا۔ ایک پجارو میں بیٹھ کر محترمہ نصرت بھٹو لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان کے ہمراہ چوہدری اعتزاز احسن ، غلام مصطفی کھر ، جہانگیر بدر اور رخسانہ بنگش تھیں۔ لاہور پولیس نے عمداً چشم پوشی کی۔ لیکن گوجرانوالہ میں دھر لئے گئے۔ میں اس وقت ڈی ۔ سی گوجرانوالہ تھا۔ یہ ایک طویل قصہ ہے جس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی زیر طبع سوانعمری ’’شاہ داستان‘‘ میں کر دیا۔ انہیں جیل سے نکال کرمیں خانکی ہیڈ ورکس کے ریسٹ ہائوس میں لے آیا۔ اس کو ’سب جیل‘ ڈیکلیئر کروا دیا۔ یہ سات دن وہاں رہے۔ جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔

عمران خان اور مولانا قادری کا لانگ مارچ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ جب یہ بڑے طمطراق سے لاہور سے نکلے تو ان کے ایک ممبر اسمبلی بولے ، شاید راوی کا پل کراس کرنے سے پہلے ہی نواز شریف کی حکومت گر جائے! عمران خان نے بھی ایمپائر کی انگلی اٹھنے کااشارہ دیا۔ ایمپائر کی انگلی بوجوہ نہ اُٹھ سکی۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوارکی طرح میاں صاحب کی پشت پرکھڑی ہو گئیں۔ جس کڑے امتحان سے ہر دو لیڈران کو گزرناتھا، اس میں بھی یہ فیل ہو گئے! ناکامی، رسوائی اور جگ ہنسائی کا بوجھ اُٹھاکرواپس آ گئے۔

مولانا فضل الرحمن نے بھی لانگ مارچ کیا۔ انہیں بھی سوائے وعدہِ فردا کے کچھ نہ ملا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو راشن، رہائش اور دیگر سہولتیں دینا ممکن نہیں ہوتا۔ محض بیٹھنے، نعرے لگانے اور جذباتی تقریروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قانون شکنی کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے۔

بالفرض ایساہے تو پھرایک اور مارچ میں کیا مصلحت کارفرما ہے؟

کیا یہ جذباتی فیصلہ ہے یا وہ جو انگریزی زبان کا محاورہ ہے۔

''There is method in this madness.''

کیا اوپر سے کوئی اشارہ ہوا ہے؟ یا اس موہوم اُمید پر کہ اس دفعہ مہنگائی ، بے روزگاری، غربت کے ستائے ہوئے عوام چیونٹیوں کی طرح اپنے گھروں سے نکل آئیں گے۔ لوگ جوک در جوک باہر نکل آئیں گے۔ قافلہ بڑھتارہے گا۔ جب اس قدر کثیر تعداد میں عوام باہر آ جائیں تو پھر کاروبارِ حکومت ٹھپ ہوکررہ جاتاہے۔ امنِ عامہ کی صورت بگڑتی ہے۔ حکومت مفلوج ہو جاتی ہے۔

اس صورت میں ریفری کی اُنگلی ضرور اُٹھتی ہے جس کا ذکر خان صاحب نے اپنے مارچ کے آغاز پر کیاتھا۔ ہم مقتدر قوتوں کو ملکی مفاد بہرحال عزیز ہوتا ہے افراد کچھ وُقعت نہیں رکھتے!بالفرض حکمتِ عملی یہی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ۔ ڈی ۔ ایم کو مل کر ایک ہی تاریخ کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ دو تاریخوں کو باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت بٹ کر رہ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول کے مارچ کا مقصد حکومت گرانا نہ ہو بلکہ P.D.M کے غبارے سے ہوا نکالنا ہو۔

ایک ناکام ہو گا تو دوسرے کی ناکامی نوشتہ دیوار ہو گی۔ اس صورت میں وقتی طور پر ہی سہی، اپوزیشن دیوار سے لگ جائے گی اور حکومت دلجمعی کے ساتھ اپنے بقیہ ایام پورے کرسکے گی!