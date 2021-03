وزیر اعظم سے بڑھ کر کون خواتین کو خراج عقیدت پیش کرسکتا ہے, فیصل جاوید

سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم سے بڑھ کر کون خواتین کو خراج عقیدت پیش کرسکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی والدہ کو سرطان سے نبرد آزما دیکھا اور اسپتال قائم کر دیا۔انہوں نے کہا کہ شہدا اور سپاہیوں کی عظیم المرتب ماﺅں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بہادر ماں کے سپوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کا دفاع ناقابلِ تسخیر بناتے ہیں۔ ماﺅں کے ان بہادر سپوتوں کے فیض ہی پاکستانی آرام و تحفظ کی نیند سوتے ہیں

Who can pay the biggest tribute to a

woman than Imran Khan who saw his

mother dying from cancer & opened

a hospital after her name paying a great tribute - SKMCH became the only cancer hospital in the World that provides free treatment to over 70% of patients. #HappyWomensDay pic.twitter.com/omTOhx4GAM