 خواتین بہترین منزل کا تعین کر کے قوم کو کامیابی سے ہمکنار کریں، فواد چوہدری

وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا کہ خواتین سائنس کے شعبے سے وابستہ ہو کر اپنی منزل کا تعین کریں اور خواتین بہترین منزل کا تعین کر کے قوم کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ دنیابھر کی خواتین کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔

On this #womensday2021 I want to urge all the girls there go for Science subjects change your destiny and change this Nations destiny, stay blessed .... more power to you

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 8, 2021