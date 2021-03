پاک فوج کے خلاف بھارت کا نیا پروپیگنڈہ !

شیئر کریں:

نومبر 2020میں ای یو ڈس انفولیب کی طرف سے دنیا بھر میں بھارت کی طرف سے قائم کئے گئے پاکستان مخالف پروپیگنڈہ نیٹ ورک کے بے نقاب کیے جانے پر اُمید تھی کہ بھارت اپنے مذموم مقاصد کے تحت پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی خاطر من گھڑت اطلاعات جھوٹی خبریں اور فراڈ پر مبنی معلومات پھیلانے کا سلسلہ بند کردے گا۔ ای یو ڈس انفولیب کی تحقیقات کے مطابق بھارت اور اس کے خفیہ ادارے 166ملکوں میں جعلی میڈیا ہائوسسز کا قیام عمل میں لاکر 2005سے دنیا کی نظروں میں پاکستان سے متعلق جھوٹی اطلاعات پر مبنی خبروں و تبصروں کے اجرا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی بے بنیاد پروپیگنڈے کے بل پر بھارت FATFمیں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوانے میں کامیاب ہوا۔ اس کی کوشش پاکستان کوFATF سے بلیک لسٹ کرانے کے بعد اقوام متحدہ سے دہشت گرد ریاست قرار دلوانے کی تھی۔ اپنے اس مقصد کے لیے بھارتی فوج و خفیہ اداروں نے بھارت کے مختلف شہروں میں فالس فلیگ دھماکے کرانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ دہلی ، ممبئی ، حیدر آباد دکن، گجرات ، اتر پردیش کے علاوہ اجمیر شریف خانگاہ کی پارکنگ میں کرائے گئے ریموٹ و ٹائم بم دھماکوں میں سینکڑوں بھارتی شہری مو ت کے منہ میں چلے گئے ۔ دہلی سے لاہور آنے والی ریل گاڑی سمجھوتہ ایکسپریس میں دھماکا اور ممبئی میں ہوٹل اوبرائے و تاج محل پر دہشت گردوں کا حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے، ان تمام کاروائیوں میں پاک فوج و آئی ایس آئی کو ملوث قرار دے کر بھارت سرکار و میڈیا نے پاکستان کے خلاف جس طر ح کی مہم چلائی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے طول و غرض میں روزانہ کے حساب سے اپنی تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے خود کش دھماکوں کا طوفان برپاکیا گیا ۔ یہ سب پاکستان کے خلاف بروئے کار لائی گئی اس منظم و مربوط سازش کا ہی حصہ تھا۔ جس کا دوسرا پہلو ای یو ڈس انفولیب کی ایک سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے نتیجے میں منظر عام پر آیا تو بھارت نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا یہ محاذ تو بند کردیا لیکن اپنی منافقت سے باز نہیں آیا۔

29جنوری 2021کی شام کو انٹر نیٹ پر بنگلا دیشی اخبار The Daily Sun کی ویب سائٹ پر

"Pak Army General Admits China's Support in Crushing Baloch Freedom Movements"

کے عنوان سے ایک رپورٹ Breanking News کے طور پر فلیش ہوئی دوسرے روزہ 3جنوری کو بھارت کے تمام قابل ذکر اخبارات کے علاوہ برطانیہ و امریکہ سے شائع ہونے والے اخبارات نے بھی مذکورہ رپورٹ کو بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے حالانکہ اقوام متحدہ سمیت امریکہ و برطانیہ اور دیگر بہت سے ممالک بلوچستان میں سرگرم نام نہاد علیحدگی پسند تنظیموں کو دہشت گرد قراراور پاکستان میں بھی انہیں کالعدم قرار دیا جاچکا ہے ۔ اس کے باوجود رپورٹ کی شہہ سرخی میں "Baloch Freedom Movement" جیسے الفاظ کا استعمال رپورٹ تیار کرنے اور اسے انٹرنیٹ پر فلیش کرنے والوں کے مقاصد اور ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رپورٹ کے ابتدا میں پاک فوج کے حاضر سروس میجر جنرل سے منصوب کیے گئے مندرجہ ذیل الفاظ

"Chnia has deployed me here to crush the baloch movement and has given me a six month task, China has paid me salary and large sum of money and officially posted me here for there regional Interests and to thwart Iran's Conspiracies against CPEC (china paksitan economic corridor) a as it is a kind of investment in regional interests".

ثابت کرتے ہیں کہ بھارت اپنی اس پروپیگنڈہ رپورٹ کے ذریعے ایک تیرسے بہت سارے شکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن بھارت کے اس مضحکہ خیز پروپیگنڈے کو شائع کرنے والے اخبارات پرضرور حیرت ہوتی ہے جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ کسی بھی ملک کے حاضر سروس اور اہم عہدے پر فائز فوجی افسرکو کوئی دوسرا ملک اپنے احکامات کی تکمیل کیلئے اس کی تعیناتی کیسے کرسکتا ہے اور اسے مراعات و تنخواہ کیوں کر دے سکتا ہے ؟ کیا یہ اختیار بھارت کو بھوٹان یا نیپال جیسی بھارت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی مگر خود مختیار ریاستوں میں کبھی حاصل رہا ہے ۔ جنہیں بھارتی حکمران بھارتی میڈیا اور بھارت کے سیاستدان کئی دہائیوں تک اپنی طفیلی ریاستوںکے طور پر پیش کرتے رہے ہیں ؟

درحقیقت بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہوچکا ہے ۔ پاکستان کے خلاف براستہ افغانستان اس کی طرف سے برپا کی گئی دہشت گردی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے ۔ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کیلئے اس کے تمام تر کردار و ہتھکنڈے بے نقاب ہوچکے ہیں۔ مغربی این جی او ڈس انفولیب نے بھارت کو صرف بے نقاب ہی نہیں کیا اس کی ساکھ کو بھی برباد کرکے رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود بھارت کے حکمران و میڈیا پاک چین تجارتی راہداری منصوبے سی پیک کے خطے پر پڑنے والے مثبت اثرات سے خوف زدہ ہوکر اخلاقی دیوالیہ پن کی آخری حدوں کو چھورہے ہیں ۔ ایران سے متعلق اپنے لغو موقف کی ادائیگی کیلئے بھارتی حکمرانوں نے پاک فوج کے مایہ ناز افسر میجر جنرل بلال کا نام استعمال کرنے کی بجائے اگر ارنب گوسوامی جیسے ہندو توا کے پیروکار اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے چہتے اینکر سے یہ سب کہلوایا ہوتا تو کم از کم بھارتی انتہا پسند ہندو اس پر ضرور یقین کرلیتے کہ ’’پاکستان صرف FATFکی گرے لسٹ سے نکلنے کا انتظار کررہا ہے ۔ اس کے بعد ہم ایران میں داخل ہوکر وہاں موجود بلوچ علیحدگی پسندوں کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یادرکھیں گی‘‘،بھارت کی یہ کوشش کہ پاکستان و چین کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی قابض فوج کے طور پر پیش کرنے سے نہ تو مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے جنگلی جرائم دھل سکتے ہیں نہ ہی بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ازالہ ہوسکتا ہے ۔ اس طرح پاکستان و ایران کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھارتی کوششیں بھی باور نہیں ہوسکتیں۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے نجی الیکٹرانک میڈیا کے پاس بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے اور اس کے عزائم کو خطے کی عوام کے سامنے لانے کیلئے وقت ہی نہیں ۔لگتا ہے ان کے پاس سوائے سیاسی انتشار اور اقتدار کی رسی کشی کے موضوع پربحث مباحثہ کرانے کے دوسرا کوئی موضوع نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب کیلئے مقدم پاکستان اور پاکستان کی سلامتی ہے ۔ پاکستان کے دم سے ہی سیاست میں ’’ووٹوں کی خریدوفروخت‘‘ اور جمہوریت کے نام پر قومی خزانہ کو شیر مادر کی طرح لوٹنے کی دوڑ میں سب اپنا حصہ بقدر وصول کر رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے طبقہ خواص غریب عوام کے حقوق غصب کر کے اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو مستقبل روشن کرنے میں مصروف ہے ۔