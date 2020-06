سمندر ہمارا مستقبل ہیں

شیئر کریں:

اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 8 جون سمندروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتاہے تاکہ عالمی سطح پر سمندری وسائل کی افادیت اور اہمیت کے بارے میںشعور اجاگر کیا جاسکے ۔دنیا بھر میں ہر سال اس دن سائنسی اور تحقیقی ادارے ، این جی اوز ، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور تمام ممالک کے حکومتی ادارے عالمی سطح پر بحری وسائل کے بہتر اور پائیدار استعمال کے حوالے سے شعور کے فروغ میں سرگرم نظر آتے ہیں اورلاکھوں افراد کو متحرک کرتے ہیں۔ رواں برس عالمی یوم بحر کا موضوع ـ"پائیدار بحری وسائل کے لئے جدت کی ضرورتـ" رکھا گیا ہے تاکہ2030 تک زمین کے 30 فیصد نیلے حصے کی حفاظت کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو اہم آہنگ کیا جاسکے۔سمندر انسانوں،پودوں اور جانوروں کے لئے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اورزمین پر بسنے والے جانداروں کے نصف سے زائد جانداروں کا مسکن ہے ۔ زمین پر سانس لینے کے لئے ہوا اوراستعمال کے لئے پانی سب کا سمندر سے گہرا تعلق ہے۔سمندر موسم کی تبدیلی اور ہماری آب و ہوا کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔تاہم اس کے باوجود ہم نے سمندروں اور سمندری وسائل کی اہمیت اور حفاظت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسے اقدامات کئے جن سے سمندر اور سمندری حیاتیات کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔سمندر کی افادیت اور اہمیت کو نظر انداز کرنے اور ہماری لاپروائی کے نتائج یہ ہیںکہ سمندروں کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ،سطح سمندرمیں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی تیزابیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سمندروں کے لئے سب سے بڑا خطرہ انسانوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی آلودگی ہے۔کیڑے مار ادویات، استعمال شدہ پلاسٹک، صنعتوں سے خارج شدہ کیمیائی مادے اور دیگر رہائشی فضلہ سمندروں میں داخل ہوکر سمندری حیاتیات پر تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ایک اندازے کے مطابق سمندری آلودگی کا 80 فیصد حصہ زمین سے شروع ہوتا ہے۔زمین پر پائی جانے والی آلودگی جیسا کہ زراعت کے باقیات اور سیوریج کا گندا پانی سمندری ''ڈیڈ زونز ''کا سبب بن رہے ہیںجس کے باعث آکسیجن کی مقدار میں کمی ہو جانے یا اس کی مقدار صفر رہ جانے کی وجہ سے ایسی جگہوں پرسمندری حیات کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔لہٰذا دنیا کو درپیش ایک اہم چیلنج سمندری استحکام کے مختلف پہلوئوں اور ماہی گیری کے پائیدار طریقے تلاش کرنااور انہیں فروغ دینا ہے۔بحر ہند میں ایک اہم سمندری ریاست ہونے کے ناطے پاکستان آہستہ آہستہ بہتر اور پائیدارسمندر ماحول اور اس سے منسلک معاشی ترقی کے طریقہ کار کو سمجھ رہا ہے۔پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ایک ہزار کلومیٹر سے زائد ساحلی پٹی اور 2,90,000مربع کلومیٹر یعنی350 ناٹیکل میل(سمندری میل) پر محیط کانٹینینٹل شیلف کا حامل ہے۔یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2015 میں پاکستان کے کانٹینینٹل شیلف میں توسیع United Nations Convention for the Law of Seaکے آرٹیکل 76 کے تحت ہوئی، اس طرح شمالی بحر ہند میں پاکستان وہ پہلا ملک تھاجسے کانٹی نینٹل شیلف میںتوسیع کی اقوام متحدہ سے منظوری حاصل ہوئی۔ یہ توسیع پاکستان بحریہ کی انتھک کوششوں کے نتیجہ میں پاکستان کو دی گئی جس نے سمندری وسائل کی تلاش اورتوانائی کی پیدا وار سمیت سمندری وسائل کے استعمال کے خصوصی حقوق حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں جدوجہد کی۔مزیدبر آں پاکستان کا سمندری تجارتی راستہ ملکی معاشی ترقی میں 66.5 بلین ڈالر کا شراکت دار ہے جو کہ پاکستان کے جی ڈی پی کا 31 فیصد ہے۔ صرف مچھلی اور سمندری خوراک کی صنعت سے پاکستان میں 1.2 بلین ڈالر سے زائد کی آمدنی کے مواقع موجود ہیں۔مزید برآں، پاکستان میں مینگرووز کے جنگلات دنیا کے چھٹے بڑے علاقے پر محیط ہیں، مینگرووز کی موجودگی پر منحصر مچھلی اور کیکڑے کی صنعت کی سالانہ قیمت تقریبا20 ــ ملین ڈالر ہے۔اگر سمندر آلودگی اور دیگر ماحولیاتی اثرات سے محفوظ نہیں رہتے تو یہ معاشی فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان بحریہ سمندروں کے موثر استعمال کے لیے سمندروں کو آلودگی کے خطرات سے بچانے کے عزم کی توثیق کرتی ہے۔پاکستان بحریہ آلودگی ، آب و ہوا میں تبدیلی ، سمندری حیات کو درپیش خطرات اور غیر مستحکم ماہی گیری کے طریقہ کار جیسے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے جو سمندری ماحول پر دیر پا مضر اثرات مرتب کرتے ہیں۔پاکستان بحریہ رواں سال عالمی یومِ بحر منانے کے لئے متعدد آگاہی مہمات اور سرگرمیوں کا انعقاد کررہی ہے جس میں اس دن کی اہمیت پر لیکچرز اور تقریری مقابلے اورسمندری آلودگی کے مضر اثرات کے بارے میں ویڈیو کلپس اور بینرز کی نمائش کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرنا شامل ہے۔ ہاربر اور ساحلوں کی صفائی مہم ، بندرگاہ سے فضلہ اٹھانے والی کشتیوں کی تعمیر، فشنگ نیٹ کے استعمال پر پابندی، سمندر میں تیل کی آلودگی سے نمٹنے اور سمندر میں آلودگی کے رسائو کو کم کرنے کے لیے صنعتی برادری کے ساتھ ہم آہنگی پاکستان بحریہ کی سالانہ سرگرمیوں کا باقاعدہ حصہ رہتاہے۔مزید یہ کہ ، وزارت ِموسمیاتی تبدیلی (MoCC)، اور دیگر قومی اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول مینگرووز فار دی فیوچر (ایم ایف ایف)، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (آئی یو سی این) اور ورلڈ وائڈ فنڈ (ڈبلیوڈبلیو ایف)کے ساتھ ماحول دوست اقدامات اور آگاہی مہمات کے لیے قریبی تعاون اور رابطہ رکھا جاتا ہے۔2016 سے اب تک پاک بحریہ سندھ اور بلوچستان کے محکمہ جنگلات کے تعاون سے ساحلی علاقوں میں 70 لاکھ مینگروو زکے پودے بھی کاشت کر چکی ہے۔مختصراً، عالمی یوم بحر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی معیشت کے استحکام کے لئے جدید اور پائیدار طریقے اپنائیں جیسا کہ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر چیف آف دی نیول اسٹاف نے بھی اپنے پیغام میں کہا ہے کہ''اس دن سمندروں اور سمندری وسائل کے پائیدار استعمال اور ان کے تحفظ کے لیے اپنی وابستگی اورعزم کی توثیق کریں،پاکستان بحریہ سمندروں کے تحفظ کے لیے عالمی اور قومی کوششوں میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔''