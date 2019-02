ڈرون حملوں میں شدت کے اسباب

شیئر کریں:

نیٹو کی شکاگو میں ہونےوالی حالیہ کانفرنس کے بعد امریکہ نے پاکستان پر ڈرون حملوں کی یلغار کر دی ہے۔ پچھلے دس دنوں میں شائد ہی کوئی دن ایسا ہو گا جب ہماری قبائلی پٹی میں ایک دن میں ایک یا دو حملے نہ کئے گئے ہوں۔ ان دس دنوں میں دنیا کی واحد سپر پاور،جمہوری قدروں کی علمبردار، انصاف اور اخلاقیات کی قدروں کی بات کرنےوالی اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والی امریکی حکومت کے ہاتھوں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تیس سے زیادہ بےگناہ اور نہتے انتہائی غریب پاکستانی لوگوںکا قتل عام ہوا۔ یہ حملے بش حکومت نے شروع کئے تھے او ر اُوباما کی حکومت نے اس بربریت کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے۔ جب پہلا ڈرون حملہ باجوڑ میں ہوا تو پوری پاکستانی قوم سکتے میں آگئی اور سراپا احتجاج بن گئی۔ تو اُسکے جواب میں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ حملہ ہم نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد جب قبائلی لیڈر نیک محمد نے پاکستانی فوج کی حمائت کا اعلان کیا تو دوسرے حملے میں امریکہ نے اس کو بھی ڈرون راکٹ سے اُڑا دیا۔ اب پاکستانی ڈیکٹیٹر جنرل مشرف بے بس ہوگئے جس کی چند وجوہات تھیں۔

پہلی یہ کہ آمر کے اقتدار کے ضامن عوام نہیں بلکہ بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جن کو ناراض کرنے کامطلب آمر کی اقتدار سے چھٹی ہونا ہے۔ چونکہ ڈکٹیٹر ووٹ سے آتا ہے، نہ ووٹ سے جاتا ہے لیکن سوجھ بوجھ والے ہوشیار آمر اقتدار میں آکر عوام کو خوشحال بنا کر اور دنیا کی دوسری طاقتوں سے رشتے استوار کرکے سپر پاور کی بلیک میلنگ سے بچنے کےلئے ایک کاونٹر بیلنس تیار کر لیتے ہیں۔ مصر کے صدر کرنل جمال عندالناصر بھی ایک آمر تھے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان ڈیم بنا کر اور نہر سویز کو قومی تحویل میں لے کر لوگوں کو خوشحال کر دیا اور ساتھ ہی اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کے باوردی صلاح کاروں کی چھٹی کروا دی لیکن برطانیہ کے ردِ عمل کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک تو سویٹ یونین کی مدد حاصل کرلی اور دوسرا اقوام متحدہ میں امریکہ سمیت دوسرے ممالک کی ممکنہ دشمنی کو بہترین سفار ت کاری سے بے اثر کر دیا ۔ پاکستان میں جنرل مشرف کے نامزد وزیراعظم شوکت عزیز عوام کو معاشی خوشحالی کی نوید تو دیتے رہے لیکن معاشی بدحالی کے شکار عوام کو دس سال تک بظاہر اچھی معیشت کے ٹریکل ڈاﺅن اثرات نہ پہنچ پائے۔ کالا باغ ڈیم بنا، نہ خوشحالی جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بڑے بڑے پرائیوٹ بینکوں کے مالکان سے ہٹ کر مفلسی میں جکڑے ہوئے عوام تک پہنچ پائی۔ ساتھ ہی جنرل مشرف نے امریکہ کی وہ شرائط بھی مان لیں جس نے خود امریکیوں کو بھی حیران کر دیا۔ جنرل موصوف کا خیال تھا کہ اُن کی یکطرفہ تابعداری سے امریکہ خوش ہو گا اور پاکستانی مفادات کا تحفظ بھی ہوجائے گا لیکن دوسری طرف امریکہ نے سوچا کہ پاکستان کی مشرف حکومت تو خشک ریت کا ایک ایسا ڈھیر ہے جس پر جتنا بھی گندہ پانی ڈالتے جائیں گے، جذب ہوتا جائےگا۔ا سلئے امریکی مداخلت پاکستان کے اندر حد سے بڑھ گئی۔ ہوائی راستے، بند ر گاہیں، ہوائی اڈے، زمینی راستے، کھلے ویزے اور یہاں تک کہ امریکہ نے ہمارے ایٹمی تنصیبات کی انسپکشن کے درپردہ مطالبات بھی کرنے شروع کر دیئے۔ پھر ڈکٹیٹر کو کارتوس کے خالی کھوکھے کی طرح پاکستانی رائفل کی چیمبر سے باہر نکال کر پھینک دیا اور میگزین کو دوبارہ امریکی این آر او برینڈ کے اپنی مرضی کے کارتوسوں سے بھر لیا۔ نام نہاد جمہوری حکومت کے آنے کے بعد امریکہ نے پہلے تو اس حکومت کو کیری لوگر بل کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سول ملٹری تعلقات میں گیپ ڈالے اسکے بعد ڈرون حملوں کی پاکستان پروہ بارش کی کہ لوگ مشرف دور کو بھول گئے۔ اب امریکہ کے حوصلے مزید بڑھے تو ملک کے اندر بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کا جال بچھ گیا ۔ ریمنڈ ڈیوس قتل کر کے بھی اس بہانے کے تحت باہر بھیج دیا گیا کہ اس پر مقدمہ امریکہ میں چلے گا جو کہ ایک سفید جھوٹ تھا۔2مئی 2011کو ایبٹ آباد میں امریکی حملہ ہوا اور اُسکے بعد 26نومبر2011ءکو سلالہ پوسٹ پر ہمارے 25جوان شہید کر دیئے گئے۔ موجودہ سول حکومت نہ ڈیکٹیٹر شپ ہے نہ جمہوریت ہے۔ حکمران سیاسی اتحاد اُن صرف تین چار لوگوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اپنی جماعتوں اور پورے پاکستان کو گروی رکھ لیا ہے۔ ان تین یا چار لوگوں کے مفادات ملک میں نہیں بیرون ملک ہیں۔ اِن کی جماعتوں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اہم عہدوں پر وہ لوگ ہیںجو لوٹ مار میں اپنے قائدین کے بہترین معاون ہیں۔ صدر پر بدقسمتی سے بدعنوانی کے الزامات ہیں ،وزیراعظم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور وزیر داخلہ پر اب دوہری شہریت کے حوالے سے فراڈ کے الزامات ہیں۔ ایسے حالات میں جب ملک کے اندر قیادت کا مکمل فقدان ہے تو ڈرون حملوں کو کون روکے گا ؟اور ملکی مفادات کا تحفظ کیسے ہو گا؟

کہا یہ جار ہا ہے کہ پچھلے تین سال میں اگر 14 القاعدہ کے جنگجو ہلاک ہوئے تو700بے گناہ جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ نیو امریکن فاﺅنڈیشن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں لکھا ہے :۔

\\\" While killing 10 militants through spy planes, the US has murdered more than 1400 Pakistanis not involved in any terrorist activities. Could it not imply that it killed 10 militants and gave

birth to another 1400?\\\"

”یعنی جاسوس طیاروں کی مدد سے دس دہشتگرد ہلاک کرکے امریکہ نے1400ایسے پاکستانیوں کا خون کیاجن کا کسی دہشگردی کی واردات سے دُور دُور کا واسطہ نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے 10 دہشتگرد مار کر 1400اور پید اکر دیئے“۔امریکہ ایک طرف تو زمینی راستے کھولنے کا مطالبہ کرتاہے اوراس کیلئے مذاکرات کا ڈھونگ بھی رچا رہا ہے دوسری طرف معافی مانگنے سے صاف انکاری ہے ، ساتھ ہی تواتر سے زبردست ہوائی حملے بھی جاری ہیں اور امریکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے مسئلے پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے ۔ آیئے دیکھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔

(1)اس امریکہ دوغلی پالیسی کا مدعا پاکستانی پارلیمنٹ، حکومت اور افواجِ پاکستان کو بدنام کرناہے۔

(2)قبائلی پٹی کے مظلوم عوام کو ایسی حکومت اور فوج کے خلاف اُکسانا بھی ہے جو اُن کو بیرونی حملوں سے بچانے میں بے بس ہے۔

(3)امریکی ووٹروں اور مغربی دنیا کو یہ غلط تاثر دینا کہ افغانستان میںا مریکی ہزیمت کی اصل وجہ امریکی غلط پالیسی اور فوجی نا اہلیاں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر دہشتگردوں کے اڈے ہیں اور امریکی فوج امریکہ کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے۔

(4)اب جب افغانستان میں امریکی فوج میں کمی ہو رہی ہے ۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی فوری کامیابی کا خواہشمند نظر نہیں آتا بلکہ اس ڈیڈ لاک کو طوالت دے کر امریکہ مغربی دنیا، نیٹو اور امریکی عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کے جذبات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راستہ کھولنے کی درخواست کے ساتھ امریکی روئیے میں رعونت، معافی سے انکار، ڈاکٹرشکیل آفریدی کی رہائی کا ناجائز مطالبہ، پاکستانی ایڈ میں رُکاوٹیں اور پھر زبردست ڈرون جارحیت بھی جاری ہے۔ اگر غلام نبی فائی کو آئی ایس آئی کے ساتھ تعاون کے جھوٹے الزامات پرسزا ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سی آئی اے کے ساتھ مصدقہ تعاون کرکے پاکستان کے بین الاقوامیImageکو خاک میں ملانے پر سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟

(5) امریکی دوغلی پالیسی کا ایک اور مقصد ساری قربانیوں او ر تعاون کے باوجود پاکستان کو دُنیا میں تنہا اور بدنام کرکے اس پر بین الاقوامی دباﺅ بڑھانا ہے تاکہ پاکستان کےخلاف مستقبل میں کسی بڑی جارحیت پر دنیا انگلی نہ اُٹھائے، پاکستان کو چین اور ایران سے دور رکھا جائے ، پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت کو آہستہ آہستہ ختم کردے، کشمیر کی بات بھول جائے، پاکستانی فوج کی طاقت کو تو ڑکر اس کو پولیس فورس بنا دیا جائے اور آخر میں بلوچستان کو امریکی تسلط میں لےکر پاکستان کے حصے بخرے کر دیئے جائیں۔ اس گریٹ گیم کےلئے نئے پاکستان کے نقشے آج سے کئی سال پہلے جاری ہو چکے ہیں۔

دشمن کی اس یلغار کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ دائیں بازو کی پارٹیوں میں اتحاد قائم کیا جائے، فوری انتخابات ہوں اورموجودہ ناکام سیاسی قیادت کی جگہ اہل اور دیانتدار سیاستدانوں کا اتحاد سامنے آئے۔