تین ماہ کے دوران آئی آر ڈی کے تحت سینکڑ وں مسا ئل حل کئے:وفاقی محتسب  

اسلا م آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی محتسب اعجا ز احمد قر یشی نے کہا ہے کہ پچھلے تین ماہ کے دوران تنا زعا ت کے غیر رسمی حل کے پروگر ام (IRD) کے تحت سینکڑ وں مسا ئل حل کر وا چکے ہیں جن میں فر یقین کا ایک پیسہ بھی خر چ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غر یب پاکستانیوں کے مسا ئل کا غیر رسمی طریقے سے حل میرا ایک خواب تھا جو پو را ہو رہا ہے، اس پروگرام کو عوام میں کا فی پز یر ائی ملی ہے۔ وفاقی محتسب نے ان خیا لات کا اظہار با ہمی رضامند ی سے مصا لحتی انداز میں تنازعا ت کے حل کے پروگرام Informal Resolution of Disputes (IRD)کے حوالے سے ایک جا ئزہ اجلا س کے دوران کیا۔ اجلا س میں وفاقی محتسب کے سیکر ٹر ی اعجاز احمد خان، وفاقی محتسب کے علا قا ئی دفا تر کو ئٹہ، بہا ولپور اور خاران کے انچا رج غلا م سر ور بر وہی، ڈاکٹر محمد زاہد اور شہزا دہ علا ؤ الدین کے علاوہ اعلیٰ افسران نے شر کت کی۔ جب کہ دیگر علا قا ئی دفا تر کے انچارج افسران ویڈ یو لنک کے ذریعے اجلا س میں شر یک ہو ئے۔ اس مو قع پر مذ کو رہ تینوں علاقائی دفا تر کے افسران نے آئی آر ڈی پروگرام کے تحت نمٹا ئے گئے تنا زعات کے با رے میں تفصیلی بر یفنگ دی جب کہ وفاقی محتسب ہیڈآفس کے رجسٹر ار ثا قب خان نےArticle(33) of P.O.1 of 1983کے تحت حاصل اختیا رات اور ہیڈ آ فس میں نمٹا ئے گئے کیسوں کے با رے میں معلو ما ت فرا ہم کیں۔ وفاقی محتسب نے اجلا س سے اپنے خطاب کے دوران آئی آر ڈی پروگرام کے تحت غیررسمی طر یقہ سے تنا زعات کو حل کر وا نے پر اظہا ر اطمینان کرتے ہو ئے انوسٹی گیشن افسران کو ہدا یت کی کہ وہ اپنے معمول کے کام کیساتھ ساتھ ہر مہینے دس سے پند رہ تنا زعا ت آ ئی آر ڈی کے تحت بھی نمٹا نے کی کو شش کر یں۔

