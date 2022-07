انڈسٹریل سٹیٹ کیلئے زمین الاٹ، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے پالیسی تشکیل

شیئر کریں:

کراچی ( نیوز رپورٹر)موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سندھ کو لاحق خطرات کا اندازہ خشک سالی کے بڑھتے ہوئے واقعات، پانی کی عدم تحفظ، بڑھتے ہوئے ہیٹ ویو کے اثرات اور بڑھتی فضائی آلودگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ حکومت کو بتایاگیا کہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2020 میں پاکستان کو انتہائی موسمی خطرات سے متاثر ہونے والے ممالک میں 8 ویں نمبر پر رکھا گیا ہے اس لیے ہم نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے عالمی کوششوں کی حمایت کیلئے موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی 2022 تشکیل دی ہے۔ یہ بات وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جمعرات کو وزیراعلیٰ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں تمام صوبائی وزراء ، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری، چیئرمین پی اینڈ ڈی اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی جبکہ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے اجلاس کے بعد بیان بھی جاری کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کو سیلاب اور خشک سالی سے بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مخصوص پالیسی کی ضرورت تھی کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ایک منفرد موضوع ہے۔سندھ کلاؤڈ فرسٹ پالیسی: محکمہ آئی ٹی نے کابینہ کو بتایا کہ کلاؤڈ پالیسی کی عدم موجودگی نے پبلک سیکٹر کی تنظیموں کو سائلو (silo) میں کام کرنے پر مجبور کیا اور اس کی وجہ سے وسائل کے استعمال کا غیر موثر استعمال، سیکیورٹی کے مسائل، سرمائے کی لاگت میں اضافہ اور انفراسٹرکچر کی تنزلی کے مسائل پیدا ہوئے۔ کلاؤڈ فرسٹ اپروچ کی نمایاں خصوصیات میں اقتصادی پیمانہ، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون، معیاری کام اور نمایاں ٹولز اور ٹیکنالوجیز کو اپنانا شامل ہے۔ صوبائی حکومت ، نئی پالیسی کے تحت، ایک کلاؤڈ ایکوزیشن آفس (CAO) قائم کرے گی جو پبلک سیکٹر کے ادارے کو کلاؤڈ میں منتقلی میں مدد فراہم کرے گی۔ کلاؤڈ پالیسی کیپٹل ایکسپینڈیچر سے آپریشنل اخراجات کی طرف ایک مثالی تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں بہتر انفراسٹرکچر کے ساتھ لاگت کی بچت ہوتی ہے۔پراونشل کلاؤڈ ایکوزیشن آفس دیگر محکموں اور SPPRA کے ساتھ مل کر پالیسی کے حوالے سے مطلوبہ تبدیلیاں (PAYG "Pay as you go" یا "Pay as use") لانے کیلئے کام کرے گا۔ صوبائی کلاؤڈ ایکوزیشن آفس کا ICT سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی خریداری کے فیصلوں میں شامل ہونا ضروری ہے۔ نیز کابینہ نے پالیسی کی منظوری دے دی۔ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بورڈ:صوبائی کابینہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے فروغ، منصوبہ بندی، عملدرآمد، نگرانی، تشخیص اور قواعد و ضوابط کیلئے سندھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بورڈ کے قیام کی بھی منظوری دی تاکہ صوبے، وفاق اور عالمی سطح پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ای۔گورنمنٹ کو فعال کر کے ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے ، استعداد کار میں اضافہ اور آئی ٹی سیکٹر میں تعاون کو بڑھایاجا سکے۔ بورڈ کے چیئرمین بطور چیف سیکرٹری، سیکرٹری آئی ٹی بطور وائس چیئرمین اور سیکرٹری خزانہ ، سیکرٹری پی اینڈ ڈی اور بورڈ کے ایم ڈی اس کے ممبر ہوں گے۔ ریونیو موبلائزیشن: وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ ٹیکس ریونیو موبلائزیشن پلان (STRMP) ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کے تحت شروع کیا گیا تھا۔ پہلا پانچ سالہ منصوبہ (STRMP-I) 2014-15 سے 19-2018تک اصلاحات کے ایک سیٹ کے ذریعے صوبائی محصولات کو بڑھانے کیلئے وضع کیا گیا ، خاص طور پر اسٹریٹجک پلاننگ، ٹیکس ایڈمنسٹریشن، آٹومیشن، اور تنظیمی ترقی کے شعبوں میں سندھ ریونیو بورڈ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور بورڈ آف ریونیو جیسے اہم صوبائی روینیو جمع کرنے والی ایجنسیوں کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے۔ پہلے منصوبے کے تمام مالی اہداف حاصل کر لیے گئے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ SRB نے اپنی وصولی میں 39.507 ارب روپے سے 93.296 ارب روپے کا اضافہ کیا جوکہ 136 فیصد کا اضافہ دکھاتا ہے۔ E&T نے 112 فیصد اضافہ کے ساتھ 32.025 ارب روپے سے 68.030 ارب روپے کی وصولیبی او آر نے اپنی وصولی 9.727 ارب روپے سے 68 فیصد بڑھاکر 16.384 ارب روپے کر دی ہے۔ اس طرح تینوں اداروں نے 200 ارب روپے اکٹھے کیے اور 89 فیصد اضافہ دکھایا۔ دوسرا پانچ سالہ منصوبہ (STRMP-II)، 2021-22 سے 26-2025تک ریونیو کی پیداوار کو 22-2021میں 283.476 ارب روپے سے بڑھا کر 26-2025میں 587.199 ارب روپے کر دیا گیا ہے جو تاریخی ترقی کے رجحانات اور ممکنہ اصلاحات کی نشاندہی پر مبنی ہے۔ کابینہ نے پلان کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے اصولی طور پر سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (SEPRA) کے قیام کی منظوری دی تاہم اتھارٹی کے قانونی پہلو کا مطالعہ کرنے کے لیے توانائی اور محکمہ قانون کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ قانونی پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بعد اتھارٹی کیلئے ایک مسودہ بل تیار کرنے کیلئے ایک قانونی مشیر کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ایگزامینرز بورڈ: کابینہ نے محکمہ توانائی کی سفارش پر ایک ''بورڈ آف ایگزامینرز'' تشکیل دیا جس کا مینڈیٹ ہے کہ کوئلے کی کانوں کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کی توثیق کرنے کیلئے کوئلے سے متعلقہ اہلیت کا انتظام اور انعقاد کیا جائے۔ محکمہ صنعت نے ضلع کیماڑی میں 2000 ایکڑ اراضی پر انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی تجویز پیش کی۔ دیھہ ماچکو اور دیھہ گبوپٹ میں زمین کی نشاندہی کی گئی۔ کابینہ نے بحث کے بعد 2000 ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کی منظوری دی جس میں دیھہ ماکو میں 300 ایکڑ دیھہ گبوپٹ میں 1700 ایکڑ اراضی بھی شامل ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے محکمہ صنعت کو ہدایت کی کہ وہ ایک جدید ترین انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرے جو تمام متعلقہ سہولیات سے آراستہ ہو جیسا کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ رہائشی کالونی، مارکیٹ اور دیگر شام ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ صحت کو 30 ستمبر 2022 تک آؤٹ سورسنگ کے عمل کو مکمل کرنے کا ٹائم لائن دیا۔ کابینہ نے محکمہ صحت کی درخواست پر ٹھٹھہ اور سجاول کے اضلاع میں صحت کی 13 سہولیات چلانے کیلئے میسرز MERF کے معاہدہ میں مزید چھ ماہ کی توسیع کر دی۔زمین کی الاٹمنٹ،صوبائی کابینہ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس کو دیھہ ساری، تعلقہ قاسم آباد، حیدرآباد میں چھ ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کی منظوری دی۔ پرائس کمیٹی نے زمین کی مارکیٹ قیمت 15 ملین روپے فی ایکڑ مقرر کی تھی تاہم کابینہ نے زمین کے استعمال کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے مارکیٹ قیمت کا 50 فیصد مقرر کرنے کی منظوری دی۔قیمت کنٹرول: وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی درخواست پر وزیراعلیٰ سندھ نے تمام کمشنرز/ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ مختلف خوردنی اشیائ، ٹرانسپورٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔ وزیراعلیٰ سندھ نے تمام ڈی سیز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو کنٹرول کریں۔