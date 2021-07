ایک کشمیری کی شہادت لاکھوں بھارتی فوجیوں پر بھاری ہے، مشعال ملک

حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعال ملک نے کہا ہے کہ برہانی وانی کی شہادت کو کئی سال گزر نے کے باوجود بھارتی فوج آج بھی خوفزدہ ہے، ایک کشمیری کی شہادت لاکھوں بھارتی فوجیوں پر بھاری ہے۔ جمعرات کو حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعال ملک نے برہان مظفر وانی کی برسی پر ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن برہان وانی کی شہادت کا دن ہے، برہان وانی نے 8لاکھ بھارتی فوج کونہتے للکارا۔ مشعال ملک کا کہنا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی بھارتی فوج آج بھی برہان وانی کے خوف میں مبتلا ہے، اس لئے آج برسی پر کرفیو لگا دیا، بھارتی فوج نے کشمیریوں کو گھروں میں بند رکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک کشمیری کی شہادت لاکھوں بھارتی فوجیوں پر بھاری ہے، جنت کی حفاظت شہید کررہے ہیں،یہ کیسے ممکن ہے فتح نصیب نہ ہو۔

