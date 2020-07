شیئر کریں:

واشنگٹن(این این آئی)امریکہ کے صدرڈونلڈ ٹرمپ کی ماہر نفسیات بھتیجی میری ٹرمپ کی کتابToo Much and Never Enough آئندہ ہفتے شائع کی جارہی ہے۔ کتاب میں ٹرمپ کو مہلک نقائص کے حامل نقصان دہ آدمی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔