آرمی چیف کا نور الحسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار

ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے موٹاپے کے شکار نور الحسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا گیا ہے کہ نور الحسن کے انتقال پر آرمی چیف نے اپنے گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو اللہ کی مرضی۔

COAS expresses grief on sad demise of Mr Noor Hassan, earlier air lifted to Lahore for treatment at private hospital.

“Will of Allah is to be done while one can only make an effort. May Allah bless the departed soul. Aamen”, COAS.