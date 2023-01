ڈونرز کانفرنس: وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد سے جنیوا روانہ

وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد سے جنیوا روانہ ہوگئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ لچکدار پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا حکومتی وفد بھی روانہ ہوگیا ہے جن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، شیری رحمان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب شامل ہیں۔

We will place comprehensive post-disaster framework plan for recovery, rehabilitation & reconstruction with resilience before development partners & friendly countries. Bridging funding gap is key to restore critical infrastructure, rebuild lives & livelihoods & revive economy /2