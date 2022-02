یاد ِاقبال

شیئر کریں:

جمیل اطہر قاضی صاحب کو ایک اعتبار سے دنیائے صحافت کا ’’بابا گورونانک‘‘ کہا جا سکتا ہے۔ زیرک‘ دانائے راز‘ صلح کل‘ یہ اُس ادبی چشمک‘ مخاصمت اور گروہ بندی سے کوسوں دور ہیں جو آجکل ہماری صحافت اور ادب کا سکہ رائج الوقت ہے۔کوئی بھی دوسرے کو برداشت کرنے کا رودار نہیں۔ ’’ہل من مبارز‘‘ کے اس دور میں بھی انکے ہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس اقلیم میں شیر ہی شیر ہیں۔ بکری خالی خال ہی نظر آتی ہے۔ وہ بھی ممیاتی نہیں بلکہ ھاڑتی ہوئی۔ روایات کا اور پرانی قدروں کا علمبردار ہونا کوئی آسان کام نہیں۔انکی سوانعمری ’’دیار مجدد سے دیار حبیب تک‘‘ پر ملک کے ممتاز دانشوروں نے تبصرہ کیا ہے۔ جس سہولت‘ سلاست‘ جرأت اور دیانت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز بیان کئے ہیں‘ وہ انہی کا حصہ ہے۔ ایک بات جس پر سب ناقدین متفق ہیں‘ وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں لکھی جانے والی آب بیتیوں میں یہ گرانقدر اضافہ ہے۔

چند روز قبل انہوں نے مجھے اپنی کتاب یاد اقبال عطا کی ہے۔ یہ کتاب دراصل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو ملک کے دانشوروں نے 1963ء میں انکے اخبار کیلئے لکھے۔ انہیں یکجا کرکے یہ کتابی شکل میں لے آئے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر و فن کا ہر زاویے سے حکیمانہ انداز میں جائزہ لیا گیا ہے۔

ویسے تو وطن عزیز میں اقبال اور غالب شناسوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکی شاعری میں ایسے معانی اور مفاہیم بھی تلاش کئے ہیں جو غالباً ہر دو شعرا کے سان و گمان میں بھی نہ ہونگے۔ مقصد ان کی نقز گوئی نہیں بلکہ اپنی دانش کا اظہار ہوتا ہے۔ جو بات حکیم آغا جان عیش نے غالب کے متعلق کہی تھی‘ ’’ان کا لکھا یا یہ خود سمجھیں یا خدا سمجھے‘‘ وہ ان پر صادق آتی ہے۔ بونا چاہے کتنی بھی کوشش اور تگ و دو کر لے‘ محاوراتی باون گز کا نہیں ہو سکتا۔اس کتاب میں مرزا منور صاحب کے تین مقالات شامل ہیں جو میرے خیال میں حاصل کتاب ہیں۔ مرزا محمد منور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں صحیح معنوں میں اقبال شناس کہا جا سکتا ہے۔ کلام اقبال ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ انہوں نے اقبال کو عقل سے نہیں بلکہ دل سے پہچانا۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیانی کے متعلق کہا تھا۔

زبس عمر کی اس کہانی میں صرف

تو نکلے ہیں موتی سے تب یہ حرف

یہی بات مرزا منور کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ میرا ان سے پہلا تعارف 1981ء میں ہوا جب محترم الطاف حسن قریشی نے میری بلوچستان پر لکھی جانے والی کتاب ’’اجنبی اپنے دیس میں‘‘ کی تعارفی تقریب کا اہتمام ہوٹل انٹرکانٹی نینٹل میں کیا۔ اس میں مرزا صاحب نے بھی اظہارخیال کیا۔ علمیت کے علاوہ انکی حس مزاح کا بھی قائل ہونا پڑا۔

’’کلام اقبال۔ ترقی پسندوں کی زد میں‘‘ میں مرزا صاحب نے ان لوگوں کے خوب لتے لئے ہیں جنہیں بوجوہ علامہ کے مقصد حیات سے چڑ ہے اور خود اپنی علمی برتری کا سکہ جمانے کیلئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی کردارکو ہدف تنقید بنایا جائے۔ ایک گروہ اشتراکی نظریات رکھتا ہے۔ یہ سامنے آنے کی بجائے عقب سے وار کرتے ہیں۔ چند اشعار کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے انہیں اپنے مطالب کے معنی پہناتے ہیں۔ ہزاروں اشعار میں سے چند شعروں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ علامہ سرمایہ داری نظام کے خلاف تھے یا ملائیت کے ازلی دشمن تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اورینٹل کالج کے ایک لیکچرار کا ذکر کیا ہے جو اقبال دشمنی میں پیش پیش تھا اور نوجوان نسل کے اذہان کو مسموم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مرزا صاحب نے نام نہیں لیا۔ویسے نام میں رکھا ہی کیا ہے۔ یہ ایک طرز فکر ہے۔ چاہے زید کی ہو یا بکر کی۔

مرزا صاحب کا استدلال درست ہے۔ کسی ایک شعر سے شاعر کے فلسفہ حیات یا انداز فکر کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس شعر کے معنی جاننے کیلئے سیاق و سباق کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے۔ غالب کی غزلوں میں آپ کو بے شمار ایسے شعر ملیں گے جوبظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی

اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

اس شعر سے یہ تاثر لینا یا دینا کہ اقبال کمیونسٹ تھے‘ درست نہیںہے۔ علامہ نے کارل مارکس کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

صاحب سرمایہ از نسل خلیل‘ یعنی آں پیغمبر بے جبرائل۔ DAS CAPITAL کارل مارکس کی کتاب یعنی جو کمیونسٹ انقلاب کا پیش خیمہ بنی‘ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آگے چل کر لکھتے ہی۔ تم لا الا تک تو پہنچے۔ الاللہ تک نہ پہنچ پائے۔ گویا ان کے خیال میں مارکس کے خیالات میں سقم تھا۔ اسی طرح جرمن فلسفی نطشے کے متعلق فرماتے ہیں:

اگر ہوتا وہ مجذوب فرہنگی اس زمانے میں

تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

گویا تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جہاں کہیں بھی وہ شخص بھٹک جاتا ہے‘ رموز کائنات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتا تو اس کے خیالات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان کی وسیع القلبی اور وسیع النظری کی دلیل ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وہ ملائیت کے خلاف تھے‘ شاید درست نہ ہو۔ یہ لوگ علامہ کے اس شعر کا سہارا لیتے ہیں۔

دین ملا فی سبیل للّٰہ فساد

ملائوں میں یقینا ایسے لوگ ہونگے جو تنگ نظر ہوں۔ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنے مقاصد اور عزائم کی تکمیل کرتے ہوں‘ لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے مذہب حقّہ کیلئے بے شمار قربانیاں دیں۔ اسلام کی تبلیغ کو زندگی کا مطمع نظر بنایا۔ بے شمار صعوبتیں برداشت کیں‘ لیکن ان کا پائے استقامت متزلزل نہ ہوا۔ اکبر نے جب فیضی اور ابوالفضل کی انگیخت پر ہندوئوں کو رام کرنے کیلئے دین الٰہی کا فتنہ کھڑا کیا تو مجدد الف ثانی ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک ڈٹے رہے جب تک وہ نوزائیدہ مذہب اپنی موت آپ نہ مر گیا۔ جودھا بائی کی کوکھ سے جنم لینے والے جہانگیر نے انہیں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا لیکن حق پرست اس قسم کی ناروا پابندیوں کی کب پروا کرتے ہیں۔ (جاری)

امیر کبیر سید علی ہمدان نے کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا۔ علامہ ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

سید سادات سالارِ اُمم

دستِ اُو معمارِ تقدیر اُمم

درخقیقت ہمارے شعرا کی زاہدانِ خُشک سے اکثر نوک جھونک رہی ہے۔ ذوق نے ریشِ سفید شیخ پر جو طنز کیا تھا وہ یقیناً بے دبی کے زمرے میں آتا ہے۔ فیض نے البتہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کی؎

دلداریِ واعظ کو ہمیں باقی نہیں ورنہ

اِس شہر میں ہر رندِ خرابات ولی ہے

راجہ مہدی علی خان مزاح گو تھے۔ ان کی شاعری میں شوخی اور شرارت نمایاں ہے؎

جنت میں اکی پیڑ کے نیچے

حلوے کے اک ڈھیر کے اوپر

ملا بیٹھا اونگھ رہا تھا

ڈاکٹر رانا ایم ۔ این احسان الٰہی نے ’’اقبال اور بھرتری ہری کے عنوان سے مضمون لکھا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقبال اپنے کلام میں بھرتری کی کتاب ’’نیتی شتاکا‘‘ سے متاثر تھے۔ اس سلسلے میں علامہ کا شعر؎

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے میرے کا جگر

مردِ ناراں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے

کا حوالہ دیا ہے۔ اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو درست تھا لیکن انہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں دی ہیں۔ ان کے بھائی بندوں نے تو کئی شعری سُقم بھی نکال ڈالے ہیں۔ ہے کاسیرے کی ’’ہے‘‘ پر گِرنا گرنا

اس قسم کی بال کی کھال اتارنا نامناسب ہے۔ اگر اس طرح کے ’’گرائمری‘‘ فارمولوں کا اطلاق دیگر اشعار پر کیا جائے تو نہ کوئی شعر، شعر رہے گا اور نہ غزل میں تغزل پیدا ہو گا۔ شیکسپیئر کی توجہ جب اس کے ڈراموں میں گرائمر کی روگردانی کی طرف مبذول کرائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر ناقدین کا منہ بند کر دیا۔ ’’شیکسپیئر کو GRAMMER کو ’’فالو‘‘ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ گرائمر کو چاہیے کہ وہ اس کی تحریروں کا دامن پکڑے، غالب کے کچھ اشعار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو توا روئیں یا کسی فارسی شعر سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ جب بھی ہر دو اشعار کا تقابلی جائزہ لیا گیا تو غالب کا شعر ہر اعتبار سے بہتر نکلا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھرتری ہری کہاں اور علامہ اقبال کہاں! آج ہندوستان میں بھرتری کو کوئی جانتا نہیں جبکہ علامہ برصغیر کے ممتاز اور منصرد شاعر تھے!…اسی طرح کہا جاتا ہے کہ علامہ نے ’’مردِ مومن‘‘ کا مرکزی خیال نطشے کے سوپر مین سے لیا۔ ناقدین دونوں کے بنیادی فرق کو نہیں سمجھ پائے۔ ’’سپرمین‘‘ خشک وتر میں تمیز نہیں برتتا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا علمبردار بھی نہیں ہے۔ مذہبی قدغنوں کو سمجھنے سے بھی عاری ہے جبکہ مردِ مومن میں وہ عام خصوصیات موجود ہیں جو آدمی کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتی ہیں؎

ہو حلقہ ناراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

نرم دمِ گفتگو، گرم دمِ جستجو! نطشے کے افکار نے ازقسم ہلاکو خان ، چنگیز خان، اٹیلا دی ہُن قسم کے خونخوار انسان پیدا کئے۔ علامہ کے مدنظر خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی ، محمد بن قاسم تھے۔ قائداعظم محمد علی جناح دورِ حاضرکے مردِ مومن تھے۔ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند تھا۔ امیر المومنین بھی بنیادی طور پر مردِ مومن ہوتا ہے جس طرح ایک جرنیل سپاہی بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مکالمہ جبرائیل و ابلیس ملٹن کے Paradise Lost سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہو لیکن جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اس تک ملٹن کی تحریر نہیں پہنچ سکتی۔ جبرائیل پوچھتا ہے؎

ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگ و بو؟

ابلیس جواب دیتا ہے۔ سوز و سازو ، درد داغ و، جستجو و آرزو!

عزازیل کے یہ الفاظ تاسف کے آئینہ دار ہیں جو سیوٹوٹ کر اس کو سرمست کر گیا تھا، وہ اس کی زندگی میں زہر گھولتا ہوانظر آتا ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، اسے غلطیوں کی سزا بھی اسی حساب سے ملتی ہے۔ روز ابد تک اپنی یہی آگ میں جلنے کی سزا! راندہِ درگاہ۔ مردد، لعین…اور اس کے بعد نارِ جہنم!

شفا الملک حکیم محمد حسن قرشی نے ’’اقبال کی شاعری کا دوسرا دور‘‘ کے عنوان سے مضمون لکھا ہے۔ ان کے خیال میں پہلا دور 1893ء سے 1900ء تک رہا۔ اس دور میں بقول ان کے وہ داغ کے رنگ میں غزل گوئی کرتے رہے۔ ان کا دوسرادور 1901ء سے 1905ء تک رہا۔ ’’ہمالہ‘‘ میں غالب کا رنگ نمایاں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں ہمالہ میں غالب کا رنگ کیسے نظر آ گیا! غالب بلاشبہ غزل کا امام تھا۔ مرزا نے زیادہ تر غزل گوئی کی۔

اگر کچھ نظمیں لکھیں بھی تو مدحِ شاہ میں! اس میں انگریز بھی شالم تھے۔ ان کا محرک معاشی مجبوریاں تھیں۔ وگرنہ اپنے سے کم تر شاعر ذوق کے متعلق کبھی نہ لکھتا؎

اُستادِ شاہ سے ہو مجھے پُرخاش کا خیال

یہ تاب، یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے

علامہ اقبال کا دور مختلف تھا، مزاج بھی بلندرانہ پایا تھا۔ قلم میں حلم بھی تھا اوروقار بھی۔

کسی کے آگے نہ خم ہو سکی میری گردن

کسی جگہ میری آواز آج تک نہ دبی

اگر غالب اور اقبال میں کوئی قدر مشترک تھی تو وہ یہ تھی کہ دونوں نے اردو اور فارسی زبان میں بہترین شاعری کی۔ اقبال کو تو انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی کتاب ''Construction of religious though in islam''----is thought provoking

اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان کی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں نیا شوالہ قسم کی نظمیں لکھی گئیں علامہ وطنیت کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ برہمن کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں؎

پتھر کی مورتی میں سجھا ہے تو خدا ہے

خاکِ وطن کا مجھکو ہر ذرہّ دیوتا ہے

یا ہندی میں ہم وطن سے سارا جان ہمارا لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ انہیں جلد احساس ہو گیا کہ میدو اور مسلمان اورغیر مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے شاطر ہندوانہ ذہنیت کو بروقت بھانپ لیا۔ یہ تو انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ ہندو ازم اور اسلام ریل کی دوپٹڑیوں کی طرح ہیں۔ کہیںبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں انجام حجت کے طور پرکہی گئی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم اپنے عقائد کے مطابق برصغیر میں باعزت اور باوقار زندگی گزارے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہزار سال کی غلامی کا بدلہ چکانے کے لئے ہندو سنہری سازشوں کے جال بن رہے ہیں تو وہ بے اختیارکہہ اٹھے۔

جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا

اس کا مقام اور ہے ا سکا نظام اور ہے

اس پر بڑی لے دے ہوئی۔ پنڈت نرائین ملا نے طنزیہ نظم لکھی۔

ہندی ہونے پر ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا

اپنی محفل کا رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا

محمل میں چھپا ہے متیں حزیں‘ دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں

پیغام جنون جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں

غیرتو غیر اپنے بھی کسی غلط فہمی باخوش فہمی کی بنیاد پر مخالفت پر اتر آئے۔ ان میں ابو الکلام آزاد اور حسین احمد مدنی پیش پیش تھے۔ مولانا مدنی نے تو وطنیت پر ایک ۔۔۔۔ کتاب لکھی۔ جس کا اقبال نے موثر جواب دیا۔ قلندر جز دو صرف لااﷲ کچھ بھی نہیںرکھتا

فقیہہ شہر قاروں ہے لغت ہاے حجازی کا

ابوالکلام آزاد کی کتابIndia wins Freedom پڑھیں تو بین السطور جو تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے۔

,,میں پشیماں ہوں پشیماں ہے میری تدبیر بھی!

تاسف کے سائے انکی شخصیت پر پڑتے دکھائی دیتے ہیں

11 تاریخ نے اقابل کے مقام کا جو تعین کرنا ہے وہ بہت بلند ہے۔ اقبال بحیثیت ایک شاعر‘ فلسفی‘مفکر مرد مومن اور سب سے بڑھ کر عاشق رسول انکی فکرکا ہر در مسلم قوم کی فلاح کی طرف کھلتا ہے۔ پاکستان کا تصور انہوں نے دیا‘اسے عملی جامہ محمد علی جناح نے پہنایا۔ اس کی ساری وجہ علامہ کی وہ تحریریں ہیں جنہوں نے مسلمان قوم کو ایک تشخص دیا۔ اپنے آپکو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول لکھنے کا اعزاز ان گنت لوگوں کو حاص ہوا ہے۔ دونوں کو یکجا کرنے کا شرف صرف اقبال کے حصے میں آیا ہے۔ دونوں شکوہ‘جواب شکوہ میں جلوہ افروز ہیں۔ اقبال عزم و ہمت کے بدر منیر تھے ۔۔۔۔۔ شب او آہ سحرگاہی کی زندہ تصویر تھے ایسی نابغہ روزگار ہستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کے نام پر بنی ہوئی مملکت خداداد پاکستان کا جب بھی ذکر ہوگا‘ اس کے معماروں کا تذکرہ ہوگا تو ایک روشن نام جو پردہ ذہین پر ابھرے گا وہ اقبال ہوگا۔اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو علامہ کو بھاری قیمت دینا پڑی۔ ہندوؤں اور اہل مغرب کے گٹھ جوڑکی وجہ سے انہیں ادب کا نوبل انعام نہ مل سکا۔ یہ ہار بلاجواز ۔۔۔۔ ناتھ ٹیگورکے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی تصنیفات ,,اگنی دنیا اور ,, گیتا نجلی‘‘ کا موازنوہ کلام اقبال سے کیا جائے تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ فلسفہ‘ندرت خیال‘گہرائی اورگیرانی میں اقبال بہت بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔ ایک سچے عاشق رسول۔ حق پرست مومن کو مادی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔