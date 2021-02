حسن علی اور رضوان کی عمدہ  کارکردگی دکھائی: ڈاکٹر عارف علوی

صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیتنے کے لئے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔

Congratulations to our Cricket team for winning the series against South Africa. Excellent performances by Hassan Ali and Rizwan in this match too. Well fought South Africa. Pakistan now welcomes the world of cricket to our beautiful country.