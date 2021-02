مہوش حیات کو پی ایس ایل کا نیا ترانہ پسند آگیا

معروف اداکارہ مہوش حیات کا پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے آفیشل ترانے پر موقف سامنے آگیا ہے جسے ریلیز کے بعد سے سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا تھا۔ مہوش حیات نے ٹوئٹر پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے نہیں پتا کیا پریشانی ہے، مجھے پی ایس ایل کا نیا ترانہ پسند آیا، یہ بولڈ اور تازہ تھا۔

Idk what the fuss is abt? I loved the new #pslanthem2021 .It was bold & fresh! This is what stifles creativity in our country,we always want more of the same & not prepared to accept anything different.This bashing has to stop. We need a diversity of voices & ideas.Well done PSL! https://t.co/hYMuZqkx8D