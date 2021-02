وزیراعلی پنجاب کی قومی ٹیم کو مبارکباد

وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ٹیم فلیگ آف پاکستان کو ٹیسٹ سیریز کی شاندار جیت کے لئے مبارکباد۔ دیتا ہوں۔

Congratulations to Team ???????? for a remarkable test series win. It is great to see International sides visiting Pak for test matches. Credit goes to PCB officials and security staff for their efforts.

Looking forward to an equally thrilling T20 series in Lahore!#PAKvsSA #PakvRSA