ویڈیو: قطر کی مساجد غیر ملکی شائقین فٹبال کی توجہ کا مرکز بن گئی

قطر میں جاری فٹبال ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آنے والے غیرملکی شائقین قطر کی مساجد کی طرف متوجہ ہونے لگیں۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق قطر میں بڑی تعداد میں غیرملکی فٹبال شائقین میچز سے وقت نکال کر یہاں کی ثقافت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔غیرملکی میڈیا کے رضاکار سعادت انور نے کا کہنا تھا کہ قطارہ مسجد میں بڑی تعداد میں غیرملکی آتے ہیں، وہ مسجد کی تعمیر اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں۔

Qatar's mosques have become main attractions for soccer fans who are interested in seeing architecture and appreciating the beauty of the culture pic.twitter.com/4y7H6kJ1q6