بھارت اور بنگلادیش میچ میں آئی سی سی کی بڑی غلطی

بھارت بنگلادیش کے کرکٹ میچ میں، کینیڈین ٹیم کی انٹری ہو گئی، ٹاس بھارت اور بنگلادیش میں ہوا . لیکن آئی سی سی نے کینیڈا کو جیت کی مبارکباد دے دی۔

گزشتہ روز ٹوئٹر پر آئی سی سی کے آفیشل اکاؤنٹ پر ٹاس سے متعلق تفصیلات شیئر کی گئیں، جس میں لکھا گیا کہ بنگلادیش نے ٹاس جیت لیا ہے، کیا اب وہ میچ میں بھی بھارت کو شکست دے سکیں گے ؟

Someone at ICC Digital must fancy Canada's chances of winning today's Bangladesh-India game pic.twitter.com/sLPwJXgbTv