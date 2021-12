ڈاکٹر نعمان نیاز کے والد لیفٹیننٹ جنرل حامد نیاز انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 86سال تھی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈائریکٹر پی ٹی وی اسپورٹس ڈاکٹر نعمان نیاز نے کہا کہ 19ویں پی ایم اے لانگ کورس سے میرے والد لیفٹیننٹ جنرل حامد نیاز 86برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔

My father Lieutenant General Hamid Niaz 19th PMA Long course has passed away, aged 86 years. Not only a father he was a man highest on integrity & honesty.A real man, he was. I am a popper without him. I can’t imagine he has left us ???? pic.twitter.com/t61meiFOsF

ٹوئٹر پیغام میں ڈاکٹر نعمان نیاز نے والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل حامد نیاز صرف والد نہیں تھے بلکہ وقار اور ایمانداری کے اعلیٰ ترین معیارات کے حامل انسان تھے جو انسانیت کے حقیقی مرتبے پر فائز تھے۔

اپنے والد کے انتقال پر شدتِ غم کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر نعمان نیاز نے کہا کہ میں اپنے والد کے بغیر کھوکھلا ہوگیا ہوں اور تصور بھی نہیں کرسکتا کہ لیفٹیننٹ جنرل حامد نیاز ہمیں چھوڑ کر دارِ فانی کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔

I sit at the Heathrow waiting to board the flight back home. My father, a benefactor, friend & someone who helped me live through my malignancy is on ventilator. I am not strong. I am a frail erring human. I beg for your prayers. Hate me. My dad has just been an impeccable man ????