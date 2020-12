شعرو شاعری اورتعزیراتِ پاکستان!

شیئر کریں:

-1 تعزیراتِ پاکستان میں ہر جُرم کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ تقسیم سے پہلے اس ’’کوڈ‘‘ کو تعزیرات ہند کہتے تھے۔ یہ قوانین لارڈ میکالے کے زرخیز ذہن کی اختراع تھے۔ معمولی ردّو بدل کے ساتھ آج بھی ان کا نفاذ ہے۔ قانونی شہادت اور ضابطہ فوجداری بھی اس کی شاخیں ہیں۔ انگریز نے سب کچھ بدل ڈالا مگر محکمہ مال (Revenue System) تبدیل نہ کر سکا۔ مہابلی اکبر کے ایک رتن راجہ ٹوڈر مَل نے سکہ بند کام کیا تھا۔ جس طرح محکمہ پولیس والے اپنے مخصوص طریقے سے ضمنیاں لکھتے ہیں، اسی طرح پٹواری کی تحریر کو پڑھنا اور سمجھنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ پولیس والوں کا طرز تحریر فارسی ، اُردو اور کسی حد تک پنجابی کا عجیب امتزاج ہوتا ہے۔مثلاً گشت کی روئیداد کچھ اس انداز سے لکھتے ہیں۔ ’’من سب انسپکٹرم‘‘ گشت کُناں روندہ سڑک چک 250C جنوبی تھانہ بوڑھ کے درخت کے نیچے ملزم کو دیکھا جو نواری پلنگ پر بیٹھا رواٹیٹ حُچپڑ (چپڑی ہوئی روٹیاں) کھا رہا تھا۔ ملزم نے کھسکنے کی کوشش کی لیکن من سب انسپکٹرم چیتے کی طرح لپکا اور ملزم مذکور کو دبوچ لیا۔ ملزم ازخود بھی پیش ہو جائے تو مقابلہ ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں مقابلہ اس لئے ظاہر نہیں کیا جا سکتا کہ ہرن چیتے کو دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ متحارب نہیں ہوتا۔ جب چوری کی F.i.R کاٹی جاتی ہے تو ہرمسروقہ جانور کے نام کے ساتھ اضافت ضرور ہوتی ہے۔ ایک شاخ بکری دو راس بیل ، تین مہار اُونٹ وغیرہ ۔ پٹواری بھی فارسی ، اُردو اور (ARABIC NUMERALS ( کا جو ملغوبہ تیار کرتا ہے اسے ہر کس و ناکس ہضم نہیں کر سکتا۔ ہمارے وسیم اکرم پلس کی حکومت کے نزدیک ایک تجویز زیرِ غور ہے کہ پٹواری لفظ بدنام ہے۔ اسے ریونیو آفیسر کا لبادہ اوڑھا دیا جائے۔ نام کوئی بھی رکھ دیں کام کی نوعیت اور طریقِ کار تبدیل نہیں ہو گا۔ نظام کمپیوٹرائز کر دیں تب بھی ڈھاک کے وہی تین پات رہیں گے! کمپیوٹر کا بنیادی اصول ہے۔ GARBAGE IN GARBAGE OUT' ' ڈیٹا تو پٹواری نے ہی فیڈ کرنا ہے۔ پھر کیا کمپیوٹر جریب پکڑ کر حد بندی کرے گا ، یا گرداوریوں پر محمول ہو گا؟

-2 بات دراصل شاعری کے ’’کوڈ‘‘ اورتعزیرات پاکستان کی ہو رہی تھی۔ یہ جملہ معترضہ پتہ نہیںکہاں سے ٹپک پڑاہے۔ راہوارقلم جب سرپٹ دوڑتا ہے تو پھر ضابطوں کی پروا نہیں کرتا۔

’’بقدر شوق نہیں ظرفِ تنگنائے غزل

کچھ اور چاہئے وُسعت میرے بیاںکے لیے‘‘

پاکستان ’’پینل کوڈ‘‘ میں قتل عمد کی سزا موت ہے۔ (CULPABLE HOMICIDE amounting to MURDER)

اسکے علاوہ بھی قتل کی مختلف صورتوں کی مختلف سزائیں ہیںجونسبتاً نرم ہیں۔ تیزرفتاری کی وجہ سے کوئی شخص مر جائے تو ڈرائیور کوسزاتو ضرور ملتی ہے لیکن وہ سزائے موت نہیں ہوتی۔ حادثاتی موت میں بھی حالات و واقعات کو مدِنظر رکھا جاتا ہے (GRAVE AND Sudden Provocation) میں بھی نرمی برتی جاتی ہے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ (PROVOCATION IS NOT SELF SOUGHT)

-3 ولی دکنی سے لیکر آج تک جتنے شعرا کرام گزرے ہیں ان کامتفقہ فیصلہ ہے کہ غلط شعر پڑھنے یا غلط شعرکہنے کی بھی سزا موت ہونی چاہئے جیساکہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان میںتو حالات واقعات کو دیکھا جاتا ہے۔ ملزم کی ذہنی حالت کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس حساب سے کمی بیشی کی جاتی ہے۔ اس اقلیم میں کوئی رُو رعایت نہیں برتی جاتی کیونکہ منصف (شاعر) کے سینے میں دل نہیں دیوان ہوتا ہے۔ کوئی تقریر اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی جب تک برجستہ اشعار سے مزین نہ ہو۔ اگر مقرر خوش الحان ہو تو سونے پر سہاگہ ہوتا ہے۔ ہمارے سیاست دانوں نے وطیرہ بنا لیاہے کہ وہ اپنی تقریر میں موقعہ بے موقعہ چند شعر ضرور جڑ دیتے ہیں جو اکثر غلط اوروژن سے گرے ہوتے ہیں۔ شعرا کا نام بھی گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ شعر کے کان مروڑنے یا اسکی ٹانگ توڑنے میں کسی قسم کی خجالت محسوس نہیں کرتے۔ معذرت خواہ بھی نہیں ہوتے۔ وجہ؟ ’’ٹکے ٹکے کے شعرا کے کلام میں اس قدر احتیاط کیا ضرورت ہے‘‘ شعر پڑھنے سے پہلے اس کی صحت کی تصدیق کرنا تضیح اوقات سمجھتے ہیں۔ ہمارے ٹی ۔ وی اینکرز اور تبصرہ نگاروں نے بھی کچھ ایسی ہی روش اختیار کر رکھی ہے۔ آجکل میر کا ایک شعر بڑے تسلسل اور تواتر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایک تبصرہ نگار نے جو اچھی انگریزی لکھتے ہیں اور جب اُردو زبان میں تبصرہ کرتے ہیں تو کچھ یوں گمان ہوتا ہے جیسے انگریزی تقریر کا ترجمہ کر رہے ہوں! میر کا شعر کچھ اس طرح سے پڑھا

؎میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب

اُسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں

مولانامحمد حسین آزاد نے ’’آب حیات ‘‘ میں اس طرح رقم کیا ہے

؎ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب

اُسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

………………… (جاری)