 ارشد ندیم ہماری قوم کا فخر اور ہمارے قومی ہیرو ہیں:  آرمی چیف

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ارشد ندیم کو غیرمعمولی کارکردگی سے نیا ریکارڈ اور تاریخ رقم کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ارشد ندیم کو کامن ویلتھ گیمز میں منفرد کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے پر مبارکباد دی۔

General Qamar Javed Bajwa, COAS congratulates Arshad Nadeem for creating history with his exceptional performance in #CWG setting a new record. “Arshad Nadeem is pride of the nation and our national Hero” COAS pic.twitter.com/oh1BY5R59h