ارشد آپ کو آپ کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو: وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک باد دی ہے.

شہباز شریف نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ صبح سویرے اٹھتے ہی بہت ہی حیران کن خبر سنی ، ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کردیا۔ ان کی انتھک کوشش، ولولہ اور سخت محنت نوجوانوں کے لیے سبق آموز ہے، ارشد آپ کو آپ کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو۔

What an amazing news to wake up to early this morning! Arshad Nadeem has done Pakistan proud by winning the first gold medal in Commonwealth Games. His consistency, passion & hard work hold lessons for our youth. Congratulations Arshad on your brilliant achievement.