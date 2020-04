گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ را قسط24

شیئر کریں:

(گزشتہ سے پیوستہ)کیا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ اس انتہائی حماقت کی منصوبہ بندی اور اُس پر عمل کرنے والے انتہائی اعلیٰ سطح کے حکم چلانے والے تھے۔مثَلا امریکی فضائیہ، سی آئی اے،عدلیہ اور FEMA (ممکنہ طور پر حکومت سے باہر کے سویلین سے بھی)،حکم یا منظوری اعلیٰ رتبوں پر فائز ، امریکی انتظامیہ کے سرکاری اہلکاروں سے لے رہے تھے اور اب وہی تمام لوگ پراپیگنڈہ مہم کو امریکی عوام کے خلاف ہدایات بھی دے رہے تھے اورعمل بھی کرا رہے تھے ،اُس جنگ کا جواز مہیا کرنے کے لیے ،جو انہوں نے ایشیا اور مڈل ایسٹ کے علاقوں کا تیل اور معدنی وسائل ہتھیانے کے لیے مسلط کر رکھی تھی۔ امریکی مین ا سٹریم میڈیا کیوں ان جیسے تمام سوالات سے اعراض برت رہا ہے؟ دنیا پرغلبے کے لیے امریکی کوشش اگست 2002 میں جارج ڈبلیو بُشؔ اور ٹونی بلیئرؔدونوں عراق پر حملے کی بات کر رہے تھے، کسی ٹوٹے ہوئے گراموفون ریکارڈ کی طرح’’ عمومی تباہی کے لیے ہتھیاروں کی تیاری کی کوششوں‘‘ کا راگ بار بار الاپ رہے تھے ۔ منافقانہ طور پر حقائق کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ حقائق کہ(a )یہ امریکہ ہے جو انتہائی خطرناک ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال میںنمبر ایک ہے۔ (یاد کیجیے جرمنی اور جاپان1945 ،ویتنام اور کمبوڈیا 1960کی اور1970 کی دہائی،عرا ق1991، کوسووو1999 اور افغانستان2001 --یہ صحیح ہے کہ اجتمائی تباہی کے سب ہتھیار ایٹمی نہیںہیں) اور(b ) یہ اسرائیل ہے جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کی گاہک ریاست ہے ، جس کے قبضے میں پہلے ہی سے’’ اجتماعی تباہی کے ہتھیار موجود ہیں‘‘ اور وہ اپنے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کو ہر دم تیار بیٹھا ہے۔عراق کے قریبی ہمسائے تو عراق کو اپنے لیے فوجی خطرہ نہیں گردانتے تو امریکہ کیوںایسا سمجھتا ہے؟عراقی میزائل یورپ اور روس کے کچھ علاقوں تک مار کر سکتے ہیں لیکن نہ تو یورپ اور نہ ہی روس ‘ عراق کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔2002 کے وسط میں البتہ روس نے عراق کے ساتھ ایک ملٹی بلین تجارتی معاہدہ کیا تھااور یہ کہ صرف اسرائیل ہی عراق کوخطرہ سمجھتا تھا۔وہ بھی اس لیے کہ اسرائیل سے پین عرب نفرت مسلسل چلی آرہی تھی اور وہ بھی اسرئیل کی فلسطینیوں کے خلاف متشددانہ کارروائیوں کی وجہ سے ۔ امریکی کانگریس اور بُش انتظامیہ کے طفیل اسرائیل جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ملاحظہ کیجیے: the U.S. Congressجیسا کہ ایک برطانوی سیانے ٹونی بینؔTony Benn نے کہا تھا ، امریکی خواش کہ عراق کے ساتھ جنگ ہو اس لیے نہیں ہے کہ صدام کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہو سکتے تھے، بلکہ یہ خواہش اس لیے پھوٹتی ہے کہ امریکہ ‘عراق کا تیل ہتھیانا چاہتا ہے۔ ملاحظہ ہو:Crude lies to justify war on Saddam بُش کی ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ دراصل دہشت گردی سے متعلق نہیں ہے۔سوائے اس کے کہ یہ ا سٹیج کیا ہوا دہشت گردی ایکٹ پراپیگنڈہ مہم کا ایک ضروری حصہ ہے--- یہ تو صرف اس کرہ ٔ ارض کے معاشی وسائل پرکنٹرول کا شاخسانہ ہے،محض تیل ہی نہیں۔---Arundhati Roy: Why America Must Stop the War Nowامریکی حکومت معاشی کنٹرول کی خواہش مند ہے اور ایشیا کے وسیع تیل اور سنٹرل ایشیا کی معدنی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے خواہ اس کے لیے اُسے پین ایشین جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے‘ تو یوں ہی سہی۔امریکی خارجہ پالیسی بنانے والوں کو یقین ہے کہ امریکی فوج انہیں اس قابل بنا دے گی کہ وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔اور یہ کہ (a ) جنگ اُنہیں اس لائق کر دے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہ سکیں۔ انتخابات تب ایک قصۂ پارینہ بن کے رہ جائیں گے اور یا پھر دھاندلی تو یقیناہو سکے گی(b )امریکی( اور برطانوی) ہتھیار سازوں کو بھی فائدہ ہو گا اور(c ) امریکہ کے سر پر منڈلاتی معاشی کساد بازاری بھی ادھر اُدھر ہو جائے گی(کیوں کہ بہت سوں کو یقین ہے کہ یہ ریکٹ پہلے بھی کامیاب ہو چکا ہے جب1930 میں دوسری جنگِ عظیم کے لیے ملٹری کی بڑھت اور تیاریاں ہوئی تھیں۔وہ( بُش) اپنے اندرونی مسائل کی طرف سے توجہ ہٹاناچاہتا تھا۔یہ ایک کلاسک حربہ تھا جسے ہٹلر نے بھی برتا تھا German Justice Minister Harta Daubler 20-09-2002. (For other similarities see Perils of Cocain Abuse اگر بُشؔ، چینیؔ، اور رمسفیلڈؔ کو اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عراق پر حملے کی اجازت مل گئی ہوتی(جو بعد میں انہوں نے ہتھیا ہی لی)تو اس کا شاخسانہ اُن عرب سلطنتوں کے لیڈروں کے سرہو گا جو امریکہ سے تنخواہیں لیتے ہیں (جیسے مصر، دو بلین ڈالر ز کابڑا حصہ جو وہ فوجی ’’مدد‘‘ کی مد میں ہر سال لیتا ہے)کیا مڈل ایسٹرن تیل کا بہاؤ مغربی صنعتی معاشروں کی طرف اور جاپان اور چین کی سمت برابرجاری رہے گا؟ ان ممالک سے اگر تیل کی ترسیل اور خاص طور پرمغربی ملکوں اور دیگر کے عوام کو خوراک اور سردی سے بچاؤکے ذرائع کی صورتِ حال بہت عرصے تک بند ہو گئی تو نتائج کیا نکلیں گے؟تیسری جنگِ عظیم چھڑنے میں ،ایٹمی اور CBW ہتھیاروں سے لیس ممالک، انڈیا، پاکستان،روس، چین، برطانیہ فرانس، اسرائیل اور خود امریکہ ملوث ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ لکھوکھا سپاہی اور سویلین ہلاک ہو جائیں گے،گولیوں کا نشانہ بنیں گے، جل کر، دم گھُٹ کر،کچل کر، بھسم ہو کر،زہر سے اور پھٹ کر مرجائیں گے۔یہ تمام لوگ صرف ایشیائی ہی نہیں ہوں گے؛ یہ جنگ مرکزی امریکہ اور غالباً یورپ تک، پینٹاگان کے منصوبہ سازوں کی خواہش نہ ہونے کے باوجود، بھی پھیل جائے گی۔ سوشل میڈیا وڈیوز تشدد کی طرف راغب کریں گی،اور جنگ مزید پھیلے گی۔(یاد رکھیے ’’مزید پھیلے گی‘‘؟) حتیٰ کہ بالآخر ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوں گے--- ابتداء میں چھوٹے اور بعد میں بڑے، میگا ٹن کی رینج والے۔جن کے دھماکے(اگر یہ بہت سارے ہوئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ استعمال کتنے ہوں گے)بہت اونچے پیمانے کی تابکاری پیدا کریں گے جس سے کروڑوں لوگ کینسر میں مبتلا ہوں گے اور اُتنے ہی معذور ہو جائیں گے۔ اُس وقت بھلا کیا حشر ہوگا جب امریکہ کے جنگ کے سوداگر اپنے مقاصد یعنی ایشیا ، مڈل ایسٹ، اور شمالی افریقہ میں تمام تیل کے وسائل پر اورسنٹرل ایشیا کی معدنی دولت پر قابض ہو گئے، تو کیا ہو گا؟کیا یورپ کے لوگ، جاپانی اور چینی خود کو محفوظ سمجھیں گے ؟یہ علم ہوتے ہوئے بھی کہ امریکہ لازمی طور پر اُن کو وہ کچھ بیچے گا جو اُن کی معیشت کے پہیئے کو چالو رکھنے کے لیے اور اُن کی ملٹری اہلیت کو برقرار رکھنے کو چاہئیے ہو گا؟ ویسے روسی اور چینی لیڈر یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ آگے چل کر اُن کی حاکمیت کو کیا خطرات لاحق ہیں اور ان سے کیسے نبٹنا ہے۔کیا ایسا نہیں کہ کچھ اس سے بھی بد تر پیش آنے والا ہے؟ کیا سب سے اونچی سطح پر یہ خیال تو نہیں پنپ رہا کہ سرے سے نوعِ انسانی ہی کو ختم کر دیا جائے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا امریکی عوام اس گول کو حاصل کرنے میں مدد دینے پر ’’کار آمداحمق‘‘ ثابت نہیں ہو رہے؟یا اس کے برعکس شاید وہ اپنی اس جہالت ، احمق پن ،لالچ اور اپنی انانیت کے خوابِ خرگوش سے جاگ اُٹھیں ، ایک گہری نظر اپنے حالات پر ڈالیں اور سمجھیں کہ اُن کی جھوٹی، جبری بدکار،منافق حکومت ’’آزادی اور جمہوریت ‘‘ کے نام پر کیا گُل کھلا رہی ہے؟تو امریکی عوام حالات کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنی حکومت کی اصلاح کریں، آئین میں وہ تبدیلی لائیں جو اس کو وہ مفید جمہوریہ بنا دے جو اس آئین کے اصلی مصنفین چاہتے تھے اور دنیا کو بچا لیں۔گیارہ ستمبر کے بعد بہت سے امریکنوں کے ذہن میں انتقام ہی کی آگ بھڑک رہی تھی اور چند ایک کا جھکاؤ یہ تھا کہ دیکھیں تو یہ تباہی ہماری سرزمین پر آئی کیسے! اگروہ اُن وجوہات کی طرف بھی دیکھتے جو گیارہ ستمبر کے حادثے کا باعث بنیں تو اُن کو آخرِ کار خود ہی سے سوال کرنا پڑتا کہ کیا ہماری حکومت منافق اورفاسق نہیں ہے؟ مثالی حکومت کے اس قدر برعکس جس کا اظہار اعلانِ آزادی the

Declaration of Independence

اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے آئین میںکیا کہا گیا تھا،the U.S. Constitution ،یا وہ یہ سوچیںکہ اس آئین میں مکمل اصلاح ہونی چاہیئے، ساتھ ہی زیادہ تر حکومتی عہدے داروں ، خاص طور پر صدر، نائب صدر، وزیرِ دفاع اور نائب ، وزیرِ داخلہ، اٹارنی جنرل اور چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے چیرمین سب کو ، رُسوا کرکے فارغ کردینا چاہیئے قبل اس کے کہ وہ دوبارہ خود کو کسی بھی درجے کے باعزت امریکی سمجھنے کا خیال بھی دل میں لائیں۔(جاری ہے)