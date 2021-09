ملک بھر میں 30 ستمبر تک تعلیمی اداروں کی بندش کی خبر بے بنیاد ہے:این سی او سی

اسلام آباد: نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) نے ملک بھر میں 30 ستمبر تک تعلیمی اداروں کی بندش کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں این سی او سی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش یہ خبر جعلی ہے کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 6 سے 30 ستمبر تک بند رہیں گے۔

کورونا کی روک تھام کیلئے 6 سے 30 ستمبر تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کی خبر جھوٹی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

This social media news regarding closure of education institutions from 6 to 30 Sep across the country is fake. No such decision made at NCOC. Please avoid rumors. pic.twitter.com/9T8DnQ9Grx