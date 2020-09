مراکش کا (دو نمبر)ہالی وڈ

شیئر کریں:

فیض اور فیض کے اسباب تو ہمیشہ جاری رہیںگے مگر ہمارا فیض شہر کا دورہ مکمل ہوچکا تھا اور اب ہم ایک اور قدیم بربر شہر، ازرُو(Azrou)کی طرف عازمِ سفر تھے۔مراکش میں ہم نے اتنے بربر دیکھے اور سنے کہ ہمارے مزاج میں بھی کسی حد تک’’بربریت‘‘آگئی۔ ( ہماری بیگم کا خیال ہے کہ یہ پہلے سے موجودتھی۔)لہٰذاہم کبھی کبھار اُومولود(گائڈ) پر گرمی دکھاتے۔خاص طور پر اُس وقت جب وہ ہمیں کسی مدرسے کی راہ دکھاتا تھا۔ہم نے ازبکستان کے بعد اتنے مدرسے مراکش ہی میں دیکھے۔تاہم اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ قرونِ وسطیٰ کے مسلمانوں میں تعلیم کا کتنا چلن تھا۔افسوس،سقوطِ بغداد کے بعد ان کے علمی سرمایے کا بہت بڑا حصہ ضائع ہوگیا۔جتنا باقی رہ گیا تھااس سے اہلِ مغرب نے تو خوشہ چینی کی،ہم نے اپنا وقت محض اُن پر نکتہ چینی میں ضائع کیا۔ شہرفیض سے نکل کر جوں ہی ہم مضافات کی طرف آئے،ہمارے سامنے قدرتی حُسن کا ایک عجیب ہی روپ تھا۔پورا علاقہ سلسلۂ کوہِ اطلس (Atlas mountainous range)میں گھرا ہوا تھا۔لغت کی رُو سے اطلس،ساٹن جیسا بیش قیمت ریشم کا کپڑا ہوتا ہے۔کنایتہ نیلگوں اطلس آسمان کو کہتے ہیں جبکہ’’اطلسی سرخ رنگ‘‘بھی اردو ادب میں استعمال ہوا ہے۔تاہم وہاں دو پہاڑ زمرّد کی طرح گہرے سبز تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان پر گھنے جنگلات ہیں جو نیچے وادی میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔اُومولود نے بتایا کہ ان جنگلات میں ہرن،لومڑی،ریچھ،بھیڑیے وغیرہ پائے جاتے ہیں لیکن شیر یا چیتا نہیں ملتا کیونکہ’’ ہم پُرامن لوگ ہیں‘‘۔اس کے بیان کی رُو سے بھیڑیا امن کی علامت تھا۔شاہراہ کے دونوں اطراف یہ سبزہ چراگاہ کی صورت اختیار کرگیاجس نے پورے ماحو ل کو مسحور کن بنادیاتھا اورہاں،یونانی علم الاصنام میں ایک دیوتا کا نام بھی’’اطلس‘‘(Altas)ہے جس کی نسبت فرض کرلیاگیا ہے کہ وہ زمین کو اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ہمارا جی چاہا کہ تھوڑی دیر رک کر اُس گنجینۂ زمرّد میں جائیں اور مالاسنہا کی طرح دونوں بازو پھیلا کر والہانہ انداز میں گائیں:جیون کے دوپہلو ہیں،ہریالی اور راستہ! لیکن اُومولود نے ہمیں متنبّہ کیا کہ ہماری رومان پروری ہمیں کم از کم ایک لاکھ(پاکستانی روپے) کی پڑے گی اور عبدالاحد بچارا لائسنس کی منسوخی کے باعث بے روزگار ہوجائے گا۔تب ہمیں پتا چلا کہ سیاحتی مقامات(خصوصاًمدارس،مساجد اور مقابر) دکھاتے دکھاتے اُومولود کی حسِّ مزاح ختم ہوچکی تھی۔تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہ رومان پرور ماحول غائب ہوگیا تو ایک اور خوبصورت منظردونوں طرف سے ہمیں کھینچ رہا تھا۔یہ گندم کے کھیت تھے جن کی کوئی تھا ہ نظر نہیں آتی تھی البتہ ان کے پیچھے جو پہاڑ تھے وہ چٹیل تھے جبکہ ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔پہاڑوں میں جگہ جگہ چاندی کی نالیاں دیکھی جاسکتی تھیں جو دراصل بہتے چشموںکی منجمدبرف تھی۔کھیتوں میں گندم کی فصل تیار تھی۔بقول اُومولود، اس کے ملک( ’’مغرب‘‘) میں چاول نہیں اگایا جاتا جو چین سے درآمد ہوتا ہے۔یہ بہت سخت اور موٹا چاول ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے گلتا ہے۔ہم نے کہا چاول ہمارے ہاں سے منگوائو،نہایت باریک،لمبا،لذیذ اور خوشبودار!اُومولود نے کہا یہ کام تو ہمارے حکام کا ہے لیکن اگر آپ ایک دو کلو بطور سوغات لے آتے تو میں اپنی والدہ سے بھیڑ کی چربی اورگوشت میں پکواکر آپ کو کھلاتا۔آپ اس کا ذائقہ تمام عمر یاد رکھتے۔یہ سن کرہمارے منہ میں پانی بھرآیا۔ہم نے اسے یقین دلایا کہ آئندہ کبھی یہاں آنا ہوا تو اس کی فرمائش ضرور پوری کریں گے لیکن اس کو بھی__جو وعدہ کیا ہے،نبھانا پڑے گا۔دو گھنٹے کے سفر کے بعددونوں اطراف کی ہریالی غائب ہوگئی اور پہاڑ قریب آگئے۔اب ہم نے پہاڑ پر بہت بڑے حروف میں چُونے(یا سفید رنگ)سے لکھا دیکھا’’اﷲ،الوطن،المَلِک۔‘‘اُمولود نے اس کی وضاحت یوں کی’’ یہ اس ملک کا Motto(نصب العین )ہے۔اﷲ،حاکمیتِ اعلیٰ کی علامت ہے،الوطن سے مراد مراکشی قوم ہے اورالمَلِک سے مرادہے بادشاہ جو حکمراں بھی ہے اور روحانی پیشوابھی۔یہ ہماری ریاست کے رہنما اصول ہیں۔‘‘ایسے موقعوں پر ہمیں اپنے وطن کے طور طریقے ضرور یاد آتے ہیں۔ہم نے اُومولود کو بتایاکہ ہمارے قائد نے بھی ہمیں تین رہنما اصول دیے تھے یعنیFaith(ایمان)،Unity(اتحاد) اورDiscipline(نظم)۔ہم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ قائد کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہم نے ان زریں اصولوں کو ریت کے ذروں برابر بھی اہمیت نہ دی ؎

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی میں معاف

آج کچھ درد مِرے دل میں سِوا ہوتا ہے

دوپہر دو بجے کے لگ بھگ ہم ازرُو کے قصبے میں پہنچ گئے۔پہلے ایک’’کیفے ڈی پھُوس‘‘ٹائپ کے کھابے سے بھُوک مٹائی،آئس کریم کھائی اور نماز پڑھی۔پھر شہر کا دورہ شروع کیا۔اُومولود نے بتایاکہ یہ شہر سطح زمین سے 1250میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جن پر صنوبر اور شاہ بلوط کے جنگلات ہیں۔ان پہاڑوں پر بعض نادرالوجود اقسام کی تتلیاں پائی جاتی ہیںجبکہ پرندوں کی بھی نایاب نسلیں ان میں ملتی ہیں۔جن سیاحوں کے پاس وقت ہوتا ہے وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔گائوں کے بچوں کے لیے یہاںSummer camps(پڑھائی کے سرمائی خیمے)لگائے جاتے ہیں۔یہ پورا علاقہ سیب،چیری اور آڑو کے درختوں کے لیے مشہور ہے۔ہم نے اُومولود سے کہا ’’کھلائونا یہ پھل۔ہم تو تمھارے پھیکے کیلے اور کھٹے سنگترے کھاتے کھاتے عاجز آچکے ہیں۔‘‘اُومولود ہمیں ایک مارکیٹ میں لے گیا جہاں سے ہم نے کچھ سیب اور آڑو خریدے جو گاڑی میں بیٹھ کر ہم چاروں نے کھائے۔واقعی اچھے تھے۔ازرُو میں بہت سے مچھلیوں کے فارم بھی ہیں۔ہم نے بازار میں مچھلیاں دیکھیں۔ایک ایک مچھلی چار پانچ کلو سے کیا کم ہوگی۔اس خطّے کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پہلا’’بربرہائی اسکول‘‘تعمیر ہوا۔یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بربر قوم میں ابتدائَ َ تعلیم کا چلن کم تھا لیکن اس نے اپنی نسل کو زیادہ عرصے تک اس نعمت سے محروم نہیں رکھا۔اب اس اسکول کانام تبدیل کرکے طارق بن زیاداسکول رکھ دیا گیا ہے۔ایک گھنٹہ اس شہر میں گزار کر ہم دریائے زیز (Ziz River)کی وادی کی طرف چل پڑے۔یہ دریا جنوبی مراکش اور الجزائر میں بہتا ہے۔اس کا منبع سلسلۂ کوہِ اطلس ہے۔یہ پہاڑی علاقوں کے باشندوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔یہ ان کی ا کل و شرب کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔اس پر ایک بڑا ڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے جوپن بجلی (Hydroelectricity)کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔اس دریا سے ذیلی نہریں نکال کر کھجور کے باغات اور دیگر فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔اس وادی سے چلتے ہوئے ہمیں ایک تاریخی قصبے اَیت بن حدّو(Ait Benhaddau)میں جانا تھا۔سہ پہر کے وقت ہم فصیل بند شہر اَیت بن حدّو(Ait Benhaddau)میں پہنچے۔یہ چھوٹا سا شہر ہالی وڈ میں بہت مقبول ہے۔فلمی زبان میں یہ مکمل’’لوکیشن‘‘ہے جہاں باغات،چشمے،

جھرنے،پہاڑ،میدان،قدیم طرزِ رہائش کے نمونے،چائے خانے،کیفیٹیریا،بڑی بڑی سڑکیں،پگڈنڈیاں، ’’نہروالے پل‘‘،کارواں سرائے،اسکول،مدارس،قلعے،کھنڈرات غرض سب کچھ ایک جگہ دستیاب ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہالی وڈ کے فلم سازاپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے یہاں بڑے شوق سے آتے ہیںاورمصنوعی سَیٹ لگانے کے بھاری اخراجات بچالیتے ہیں۔بعض بڑی فلم کمپنیوں نے شہر کے کچھ حصے لیز پر لے کر اپنے لیے مخصوص کررکھے ہیں۔یہاں کے بڑے قلعے کو مٹی کے فنِ تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔یہ قلعہ 11ویں صدی میں تعمیر ہواتھا اور 1987ئ؁ سے ’’یونیسکو‘‘کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔قصبے کی اپنی آبادی بہت تھوڑی ہے اور مختلف خاندان خاصی دور دور آباد ہیں۔یہ ایک خصوصیت بھی فلم بنانے والوں کو بہت’’سُوٹ‘‘(Suit)کرتی ہے کہ وہ خالی جگہ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرسکتے ہیں۔بعض عمارتوں کے اوپری حصے ہندسی تصاویر(Geometric motifs)سے آراستہ تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔اس قصبے کی ایک جانب صحارا کاریگستان ہے اور دوسری جانب مرّاکِش کا جدید شہر۔ اس طرح یہ فلمی ضرورت بھی’’ارزاں نرخوں پر‘‘پوری ہوجاتی ہیں۔قصبے کے باہر وسیع و عریض کھیت ہیں۔یہاں ہم نے پہاڑوں پر یہودیوں اور مسلمانوں کے قبرستان بھی دیکھے۔(لیجیے قبر یں بھی بنی بنائی مل گئیں۔)یہاں جونئے مکانات بنائے جاتے ہیں ان میں روایتی مال استعمال ہوتا ہے اور انھیں روایتی طریقے ہی سے تعمیر کیا جاتا ہے۔تعمیراتی مال میں کنکریٹ اور سریا استعمال نہیں ہوتا ۔مقامی میونسپلٹی اس امر کو یقینی بناتی ہے کہ قصبے کا اصل تشخص برقرار رہے کیونکہ یہ اپنے ملک کو اپنی اصلی حالت میں بہت کچھ کماکردے رہا ہے۔آج تک ہالی وڈ کی جن مشہور فلموں کی یہاں شوٹنگ ہوئی ہے ان میںThe Messenger(1976ئ؁)،Time Bandits(1981ئ؁)،Marco Polo(1982ئ؁)، The Mummy(1999ئ؁)، Gladiator(2000ئ؁)، Alexander(2004ئ؁)،Prince of Persia(2010ئ؁)،Son of God(2014ئ؁)اورQueen of the Desert (2015ئ؁) شامل ہیں۔یہاں کچھ امریکی اور برازیلی ڈراما سیریلز کی بھی شوٹنگ ہوئی ہے۔ان مصروفیات کی وجہ سے مراکش کا یہ خطہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ خوش حال نظر آتا ہے۔یہ پورا شہر’’دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فلمی سَیٹ‘‘کہلاتا ہے۔