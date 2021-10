اسدعمر کا کورونا ویکسین کےسرٹیفکیٹ قبول کرنے میں امتیازی رویہ اختیار کرنے پراظہارتشویش

منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کورونا وائرس کی ویکسین کے سرٹیفکیٹ قبول کرنے میں امتیازی رویہ اختیار کرنے پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں ویکسین لگوانے کے جعلی سرٹیفکیٹ کے بڑے پیمانے پر شواہد موجود ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے چین کی ویکسین کی منظوری دی ہے۔

UK decides gora certificates & vaccines are ok but most non gora vaccine certificates & chinese vaccines are not. This despite widespread evidence of fake certificates in US & Europe. Chinese vaccines are WHO approved. Health considerations or hangover of a colonial mindset? pic.twitter.com/j2TQTY8gVn