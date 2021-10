اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونیوالوں کو جوارِ رحمت میں جگہ دے: صدر مملکت

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہےکہ اللہ تعالیٰ زلزلے میں جاں بحق ہونیوالوں کو جوارِ رحمت میں جگہ دے۔

تفصیلات کے مطابق صدرِ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بلوچستان میں زلزلے سے قیمتی جانی و مالی نقصان پرگہرے دکھ کا اظہارکرتے ہوئے کہاکہ بلوچستان میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر پوری قوم افسردہ ہے۔دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

My condolences to families of those killed in the Harnai Balochistan earthquake. May their souls rest in peace. My prayers are for the injured. I am sure that Provincial & National Disaster Management Authorities will provide quick relief.