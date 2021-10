بلوچستان میں زلزلہ:زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہم کی جائے: وزیراعظم 

وزیراعظم عمران خان نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ذرائع کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات اور موجودہ صورتحال کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے۔

I have ordered immediate assistance on an emergency basis for the Harnai, Balochistan, earthquake victims & for an immediate assessment of the damage for timely relief & compensation. My condolences & prayers go to the families who lost their loved ones.