پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف سرگرمِ عمل ہے:وزیر اعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف سرگرمِ عمل ہے اور ہم میگا گرین اقدامات کے ذریعے عالمی برادری کی رہنمائی کر رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی بینک نے پاکستان کے ماحولیاتی ویژن کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کی قیادت سرانجام دے رہا ہے۔

اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے دنیا بھر کی اقوام کو راستہ دکھاتے ہوئے اپنے ترقیاتی فنڈز کا 44فیصد ماحولیات پر خرچ کررہا ہے جس کیلئے بڑے منصوبوں پر کام کیا گیا۔

وزیر اعظم عمران خان نے 10بلین ٹری سونامی، کلین انرجی اور پروٹیکٹیڈ ایریاز اقدام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اربوں کی تعداد میں درخت لگائے جارہے ہیں جس سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔

@WorldBank endorses Pakistan's climate vision with 2021 lending data showing Pak is #leadingtheworld on #ClimateAction - massive 44% of its mainstream dev funding now climate compatible thru on ground initiatives like #10BillionTreeTsunami #CleanEnergy #ProtectedAreasInitiative pic.twitter.com/jf59ScCrAr