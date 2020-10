بغاوت کے مقدمہ سے تعلق نہ سیاسی انتقام پر یقین رکھتے ہیں:عمران

شیئر کریں:

اسلام آباد (وقائع نگار خصوصی) وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف‘ راجہ محمد ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی سمیت 42 مسلم لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہا ا یسی کسی ایف آئی آر سے حکومت یا وزیر اعظم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہم نے کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں۔ یہ جس نے بھی کیا ہے پتہ چل جائے گا لیکن اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر ان کے اپنے لوگوں نے درج کرائی ہو۔ چو رکی ڈاڑھی میں تنکا، عمران خان نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ واحد محب وطن ہیں۔ ملک میں کتنی ہی ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں، کیا وہ سب وزیر اعظم سے پوچھ کر ہوتی ہیں؟۔ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ مقدمہ درج کس نے کروایا ہے۔ تاہم دشمن کی زبان بولیں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون محب وطن ہے، جبکہ انصاف عہدوں کو دیکھ کر نہیں ہوتا اور کوئی کتنی بار بھی وزیر اعظم بنا ہو جرم کرے گا تو سزا ہوگی۔ ہمیں اپوزیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، ہم اداروں کو آگے لے جارہے ہیں اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ جبکہ عمران خان کرپشن نہ کرتا ہے نہ ہی کسی کو کرنے دے گا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی، سلامتی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور 15 نکاتی ایجنڈے کے متعدد نکات کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ معاشی اعشاریے اچھے جارہے ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری آئی ہے اور جاری اخراجات کا خسارہ مسلسل 2 ماہ سے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سامایہ کاری بھی قابل اطمینان ہے، ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیرونی سرمایہ کار آئیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں روز مرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا اور قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ کپاس کی پیداوار کے اہداف پورے نہیں کر سکیں گے۔ مہنگائی کے علاوہ تمام اعشاریے مثبت جا رہے ہیں، گندم اور چینی کے ذخائر ہماری ضرورت کے مطابق ہیں لیکن حکومت سندھ گندم ریلیز نہیں کر رہی جو قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پی آئی اے کے معاملات پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی، پی آئی اے میں بہت مسائل ہیں تاہم کرونا کے دوران قومی ایئر لائن کا ریونیو 7.8 ارب روپے بڑھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز محمد زبیر نے کہا کہ جب تک حکومت نہیں گرتی (ن) لیگ کی ترجمانی کروں گا۔ میں انہیں پارٹی کا تاحیات ترجمان بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دشمن پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، جو بیانیہ بیان کیا جارہا ہے یہی باتیں ہمارے دشمن بھی کر رہے ہیں، دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حال لیبیا، عراق یا افغانستان جیسا ہو جائے، بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں لے جائے۔سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پچھلے حکمران لوٹ مار میں لگے رہے اور مال بنایا، اگر ملک میں کوئی کرپٹ نہیں ہے تو ملک میں کرپشن کس نے کی ہے؟ اگر اس ملک میں کوئی بھی کرپٹ نہ ہو تو یہ ملک اس حالت میں کیوں ہوا ، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ میں 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہوں، اگر عمران خان بھی کچھ کریں تو وہ بھی انہی قوانین کے تحت آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ ان سے ہے جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا استحصال کیا۔ وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ 2019 میں پی آئی اے نے 7 اعشاریہ 8 ارب روپے منافع کمایا۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے پی آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعریف بھی کی۔ شیخ رشید نے ریلوے کی بحالی، تعمیر نو کا پلان اور ملازمین کی پنشن کا معاملہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا۔ کابینہ نے ریلوے بحالی کے پلان کی منظوری دیدی ہے۔ کابینہ ارکان نے ڈاکٹروقارمسعود کی معاون خصوصی ریونیو تقرری کا خیرمقدم کیا ، اجلاس میں مہنگائی کی شرح،ریلویاورپی آئی کی بحالی سمیت اہم قومی معاملات پرغور کیا گیا اور مہنگائی میں کمی کے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت اشیائے خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے پی آئی اے کی ری سٹرکچرنگ کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے اصلاحات کے باعث بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسد عمر نے کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ درآمدی گندم پہنچ چکی ،باقی جلد پہچ رہی ہے جبکہ گندم درآمد کرنے سے آٹا سستا ہوجائے گا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ 2011کے بعد پہلی دوفعہ گذشتہ دو ماہ سے کرنٹ اکائونٹ خسارہ گذشتہ دو ماہ سے مثبت رہا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ روس کی جانب سے مزید پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کاعندیہ دیا گیا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کے مطابق اس وقت گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ کابینہ کو گندم اور آٹے کی قیمت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے منامٹا کنوینشن برائے مرکری (Minamata Convention on Mercury) کی توثیق کی منظوری دی۔ کابینہ نے اسلام آباد وائلڈ لائف منیجمنٹ بورڈ کے لئے غیر سرکاری ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی کابینہ نے نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ میں جاوید سالک ملک، منیر کمال، ڈاکٹر فیصل باری اور عارفہ صبوہی کو بطور ممبر شامل کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے ڈاکٹر غلام علی ملاح کو سیکرٹری انٹر بورڈ کمیٹی آ ف چئیرمین تعینات کرنے کی منظوری دی کابینہ نے لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی کے عمل میں آنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے الیکٹرانک سرٹیفیکیشن اکریڈیٹیشن کونسل کے ملازمین کی تنخواہوں میں ترمیم کے حوالے سے پیش کی جانے والی تجویز کو منظور کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی ٹیکس ٹریٹی سے متعلقہ اقدامات کے حوالے سے ملٹی لیٹرل کنوینشن کی توثیق کی۔ Ratification of the Multilateral Convention to implement Tax Treaty related measures to prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) کابینہ کو پاکستان ریلویز کی تنظیم نو اور بحالی کے حوالے سے پلان پر بریفنگ ریلوے میں بہترگورننس، انفارمیشن ٹیکنالوجی متعارف کرانے، پینشن کے انتظام، مالی نظم و ضبط کو یقینی بنانے اور ریلوے کے آپریشنز میں نجی شعبے کو شامل کرنے کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریفنگ۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ بارہ پیسینجر ٹرینوں جبکہ چار مال بردار گاڑیوں کی نجکاری کی گئی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پچیس منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ریلوے کی بیش قیمت اراضی کے بہتر انتظام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی کابینہ کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔کابینہ کو بتایا گیا کہ 1872کلومیٹر (کراچی سے پشاور) ایم ایل ون کے علاوہ چھ سو کلومیٹر ٹریک کوبہتر بنایا جا رہا ہے۔ کابینہ نے غیر ملکی مہمانوں کے پروٹوکول و دیگر اعلیٰ سطح کی سرکاری ڈیوٹی کی انجام دہی کے لئے وزارتِ خارجہ کی جانب سے حاصل کردہ تینتیس گاڑیوںکی دیکھ بھال اور انتظام کی ذمہ داری کابینہ ڈویژن کو سونپنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 30ستمبر 2020کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 28ستمبر2020کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ کابینہ نے انٹرنیشنل پالیسی سنٹر فار انکلوسیو گروتھ کی جانب سے کورنا کے دوران حکومت ِ پاکستان کی جانب سے بہترین اقدامات کے سراہنے کا خیر مقدم کیا۔ علاوہ ازیں وزیراعظم عمران خان کی زیرصدارت ایک اجلاس میں گندم اور چینی کی طلب و رسد کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے گندم اور چینی کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈائون کاحکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت گندم اور چینی کی وافر دستیابی کو یقینی بنائے گی،وزیرِ اعظم نے صوبائی حکومتوں کو مارکیٹ میں وافر مقدار میں گندم کی دستیابی یقینی بنا نے ، درآمدکی جانے والی گندم کے ملک میں پہنچنے کا تفصیلی شیڈول پیش کرنے اور چیف سیکرٹریز کوگنے کی کرشنگ کی تاریخ ،گنے کی سرکاری قیمت کا اعلان جلد از جلد کئے جانے اور چینی ملوں میں موجود سٹاک کی فزیکل ویری فیکیشن کرائے جانے کی بھی ہدایت کردی۔

وزیراعظم نے کہا کہ ہماری حکومت سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا معاملہ اٹھایا گیا کابینہ اجلاس میں چینی ،آٹا کی قیمتوں میں اضافہ کے معاملہ پر کھل کر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے یقین دلایا کہ گندم کی درآمد کے بعد آٹا سستا ہو جائے گا۔ کابینہ نے چینی کی قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ کریک ڈاون فعال انداز میں ہوگا۔ ذخیرہ اندوزوں پرہاتھ ڈالا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف مراد سعید، شیخ رشید اور دیگر وزراء نے احتجاج کیا اور کہا کہ صوبائی حکومتیں، خصوصاً ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نظرآتی ہیں۔