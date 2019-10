آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے

سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں جہاں وہ چین کی عسکری قیادت اور پیپلز لیبریشن آرمی کے کمانڈر سے ملاقاتیں کریں گے۔

COAS arrived China on official visit. COAS will meet Chinese mil leadership including PLA Army Commander, Vice Chairman of the Central Military Commission & Commander Southern Theater Command. COAS will also join PM for meeting with Chinese PM and President.