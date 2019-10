معلم معمارِ قوم

شیئر کریں:

نبی کریمؐ نے فرمایا '' مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو احسن تقویم ارشاد فرمایا ہے، مصوری کا یہ عظیم شاہکار,اشرف المخلوقات، مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت انسان نے یہ ساری عظمتیں اور رفعتیں صرف اور صرف علم کی وجہ سے حاصل کی ہیں ورنہ عبادت و ریاضت،اطاعت و فرمانبرداری میں فرشتے کمال رکھتے تھے۔ نبی کریمؐ نے دعافرمائی کہ اللہ تعالی اس شخص کو خوش وخرم رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھااور اس کو جیسا سنا اسی طرح لوگوں تک پہنچا یا۔کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ؒ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی استادکے گھر کی طرف پاؤں کرکے نہیں سوئے۔اگر تدریس کو بحیثیت مشغلہ دیکھا جائے تو یہ مشغلہ تمام پیشوں سے اعلی،اشرف و افضل ہے،دنیا میں لوگ جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں ان میں معلّم کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ استادافراد کی تربیت کرکے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے ۔ مصور پاکستان،شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ؒ نے معلّم کی حیثیت،عظمت اور اہمیت کو بہت احسن انداز میں بیان کیا ہے کہ استاددراصل قوم کا محافظ ہوتاہے کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوار نا اور ان کو ملک و ملت کی خدمت کے قابل بنانا ان ہی کے سپرد ہے،سب محنتوں میں اعلٰی درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے بیش قیمت کارگزاری معلّموں کی ہے،معلّم کا فرض سب سے زیادہ مشکل اور اہم ہے کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی،تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سر چشمہ اس کی محنت ہے۔ اگر آج ہمارے دانشور بات بات پہ ارسطو، افلاطون یا جبران کا قول پڑھ کر رائے دیتے ہیں، یہ بھی کسی استاد کا ہی کمال ہے جس نے ایسی عظیم شخصیات پیدا کیں۔ آج ہم دنیا کے جس عظیم مفکر و تخلیق کاروں کی سوچ، فکر اور نظریے کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی کسی استاد سے ا، ب، پ سیکھا ہوگا۔یوں ہی ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی عظیم شخصیات جن کو دیکھنے کیلئے ہم بے چین رہتے ہیں، ان کو کسی استاد نے ہی اس مقام تک پہنچایا ہے۔ معاشرے میں جہاں ماں باپ کا کردار بچے کیلئے اہم ہے، وہاں استاد کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ ماں باپ بچوں کو لَفظ بہ لفظ سکھاتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے نشوونما کرتے ہیں، ان کو اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں مگر استاد وہ عظیم رہنما ہے جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے، آدمی کو حیوانیت کے چُنگل سے نکال کر انسانیت کے گُر سے آشنا کرواتا ہے۔ استاد آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ میں لوگوں کیساتھ کیسے رشتے قائم رکھنے چاہئیں۔ استاد، ایک معمولی سے آدمی کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ اُستاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ اُستاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن، مہرومحبت و دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اُستاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گم راہیوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ہم میں سے بہت سے لوگ اشفاق احمد کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ’برطانیہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجھ پرجرمانہ عائد کیا گیا، میں مصروفیات کی وجہ سے چالان جمع نہ کر سکا تو مجھے کورٹ میں پیش ہونا پڑا۔ کمرہ عدالت میں جج نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں چالان جمع نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ میں ایک پروفیسر ہوں اکثر مصروف رہتا ہوں اس لیے میں چالان جمع نہیں کر سکا، تو جج نے بولا The teacher is in the court، اور جج سمیت سارے لوگ احتراماً کھڑے ہوگئے، اسی دن میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔‘‘ہم آج یہ مثال تو دیتے ہیں مگر میرے ملک کے پولیس تھانوں میں, عدالتوں میں, بازاروں میں یا تہوراوں میں استاد کو استاد ہونے کی وجہ سے کچھ احترام نہیں مل رہاہے ۔اس کے برعکس ہماری حکومتیں, الیکشن ڈیوٹی ہو ,مردم شماری ہو, مچھر مار مہم ہو یا کوئی اور مشکل ہو سرکاری ماسٹروں سے یہ سارے کام لے رہی ہیں۔یوں حکومت کی جانب سے بھی استاد کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی۔ اور معاشرے میں بھی استاد کو وہ عزت نہیں مل رہی جس کا وہ حق دار ہے ۔شاید اسی وجہ سے میرے ملک میں بہت سے تعلیم یافتہ لوگ کہیں اور پر کشش اوررعب والی نوکری نہ ملنے تک شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہوجاتے ہیں ۔یہ اپنے پیشے سے انصاف نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ پھرساتھ ساتھ کسی اور نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں ۔بہت سے پرائیویٹ سکولو ں میں بہت کم معاوضے پر وہ پڑھی لکھی لڑکیاں پڑھا رہی ہوتی ہیںجواپنی شادی کے انتظار میں گھر بیٹھنے کی بجائے فارغ وقت کا بہتر استعمال اور کچھ جیب خرچ کی غرض سے اس شعبے سے جڑ جاتی ہیں۔یہی وجہ ہے سات دہائیاں گزر چکی ہیں مگر پاکستانی ابھی تک ایک ہجوم کی شکل میں دوڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک ایسے ہجوم کی شکل میں جسے کبھی سیاستدان ,کبھی مذہبی راہنما اور کبھی لسانی جتھے ساتھ ملا کے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ معلّم کی یہ عظمت،مقام و مرتبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ ،صبر واخلاص کا پیکر،علم و تحقیق کے خمیر میں گوندا ہواہو۔ معلّم کے قول و عمل میں یکسانیت، صداقت،شجاعت،قوت برداشت، معاملہ فہمی،تحمل مزاجی اور استقامت جیسے اوصاف ہونگے تو شاگرد بھی اچھے انسان, اچھے شہری اور اچھے پاکستانی بنیں گے۔

قصہ مختصراگر ہم نے جان لیا کہ معلم واقعی معمار ِ قوم ہوتا ہے‘ تومعلم کو معاشرے میں وہ عزت دینی ہوگی جو اس کا حق ہے۔