ڈاکٹرعارفہ صبح خان

تجا ہلِ عا رفانہ انصاف کا جنازہ ہے ذرا دُھوم سے نکلی!

سپریم کورٹ نے 42 سال بعد دو بہنوں کو جا ئیداد کا حصہ دینے کا حکم دےدیا۔ دونوں بہنیں جائیداد میں حصہ لیے بغےر مر گئیں۔ وا ضح رہے کہ عدالت میں کےس 42 سال قبل کیا گیا تھا۔ پاکستانی عدالتوں کے متعلق ےہی سُنتے آ رہے ہیں کہ دادامقدمہ کرتا ہے اور پوتا آ کر آخری فےصلہ سُنتا ہے۔ اگر انصاف وقت پر نہ ہو تو وہ انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے ) delay in justice is itself injustice)۔آپ کسی کو اُسکا بچپن یا جوانی واپس نہیں کر سکتے۔ سینکڑوں افراد ایسے ہوتے ہیں جنھوں نے کو ئی غلطی یا گناہ نہیںکیا ہوتا لیکن انصاف نہ ملنے کی وجہ سے سالوں کے حساب سے جیلوں میں قےد رہتے ہیں۔ ابھی دو چار سال پہلی ایک ایسے آدمی کو رہا کیا گیا جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بے گناہ تھالیکن بر وقت کےس کی شنوائی نہ ہونے اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اُسے اٹھائیس سال پہلی جیل بھےج دیا گیا ۔ اُس وقت وہ ایک نوجوان تھا جب 28سال بعد اُسے رہا کیا گیا تو وہ ایک بد شکل، بد مزاج، بد حواس بوڑھا بن چکا تھا۔ اُس کی زندگی کے قیمتی سال نا انصافی، بے حسی اور غےر ذمہ داری کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ حےرت ہوتی ہے کہ پاکستان عدالتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ججوں کے ڈھےر ہیں۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی عدالتیں ہیں لیکن لو گ انصاف سے محروم ہیں۔ ایک طرف انھیں وکیل لو ٹتے کھسوٹتے ہیں دوسری طرف اُنکا قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے سا ئلین کو مسائل مصا ئب اور مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ذہنی کرب اذےت، معاشی اور معاشرتی صعوبتیں اُس شخص کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تھانے کچہریوں تک بات جاتی ہے تو لوگ مسلسل ٹینشن ڈ ےپریشن اور فرسٹریشن میں چلی جاتے ہیں۔ خا ص طور پر طلاق خلع جا ئیداد کے کےسوں میں زندگیاں عذاب کی سُولی پر لٹک جاتی ہیں۔ اول تو انصاف میسر نہیں آتا اور اگر انصاف میسر آ بھی جائی تو ایسے وقت انصاف ملتا ہے جب انصاف کی ضرورت اور اہمیت باقی نہیں رہتی مثلاً ایک تےس سال کی لڑکی طلاق یا خلع کا مقدمہ لڑتی ہے یا نان نفقہ کا کےس کرتی ہے۔ عدالت اُس کا فےصلہ بےس یا تےس سال بعد کرتی ہے تو وہ لڑکی تب تک بو ڑھی ہو جاتی ہے۔ فیصلہ اُسکے حق میں بھی آجائی تو وہ اُس کے لیے ہر طرح سے بےکار اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر عدالتیں انصاف کے لیے قائم کی گئیں ہیں اور اربوں روپےہ نظامِ انصاف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کےسوں پر سائلین اپنا اربوں کھربوں روپےہ لگاتے ہیں لیکن انصاف پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ان عدالتوں کا کیا فا ئدہ جب آدمی انصاف کے لیے زندگی بھر ترستا رہے اور عدالتوں سے صرف انصاف کے جنازے نکلیں۔پاکستان میں پاکستانیوں کی اوسط عمر62 سال رہ گئی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ ستر یا اسّی سال کے ہو جاتے ہیں۔ وےسے بھی نا قص غذاﺅں، جعلی ادویات، آلودگی، نا انصافی، ٹینشن ڈےپریشن اور مہنگائی غربت بےرروزگاری اور ٹےکسوں کی بھرمار نے پاکستانیوں کی مزےدسات سال عمریں گٹھا دی ہیں۔ ایسے میں نا انصافی ایک بڑا ظلم ہے۔ سپریم کو رٹ کے چےف جسٹس قاضی فا ئز عےسیٰ صا حب سے کچھ تھوڑی بہت امیدیں اُنکی باتوں سے بندھی ہیں ۔اُنکو چا ہیے کہ عدالتی نظام میں موجود اسقام کو دُور کریں۔ ہماری زندگی میںابتک بہت سے چےف جسٹسز آئی اور چلی گئی۔ بہت سُوں کے تو اب نام بھی یاد نہیں لیکن جب اللہ کسی کو بڑے منصب کے لیے منتخب کرتا ہے تو اُس کو عزت دولت شہرت محبت کے ساتھ بہت کچھ ملتا ہے لیکن ساتھ ہی اُس پر بڑی ذمہ داریاں بھی عا ئد ہو جاتی ہیں۔ چےف جسٹس کا عہدہ پاکستان کے تین بڑے عہدوں کے برابر ہے۔ ےہ عہدہ اہم اور بڑا اسلیئی بھی ہے کہ اس سے انصاف وابستہ ہے۔ انسان تین دن کھانا کھائی بغےر بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن انصاف کے بغےر اُس کی زندگی زہر آلود ہو جاتی ہے۔ وہ انصاف کے بغےر ہر روز ، ہر پل اور ہر سانس میں مرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جج اقوالِ زریں سنانے کے تو غازی رہے لیکن عمل و کردار کے عمل سے پاکستانی عدالتوںکو شفاف نہ بنا سکے۔ لوگوں تک انصاف کی ترسیل نہ کرسکے۔ معاشرے میں انصاف کا بوُل بالا نہ کر سکے۔ چےف جسٹس قا ضی فائز عےسیٰ صا حب سے استدعا ہے کہ مواقع ہمیشہ د ستک نہیں دےتے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی کہ ہم کچھ اچھا کریں۔ اللہ نے آپکو موقع دیا ہے تو آپ اپنی ماتحت عدالتوں سے پو چھیں کہ مقدمات زےر التواءکیوں رکھے جاتے ہیں۔اگرکو ئی سائل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اُس کی زندگی تھانوں کچہریوں عدا لتوں تک کیوں قےد ہو کر رہ جاتی ہے۔ انصاف کا ترازو کیوں ساکت و جامد رہتا ہے۔ انصاف کے ترازو کا ایک پلڑا کیوں یادہ جُھک جاتا ہے۔ طاقتور کے لیے انصاف کا دروازہ کیوں فوراً کُھل جاتا ہے بلکہ عدالتیں رات کو بھی لگ جاتی ہیں۔ قانون کو کب تک اندھا بہرا گو نگا رکھا جائی گا۔ اگر قا نون اندھا ہے تو اسکا علاج کرا ئیں۔ قانون کو نئی آنکھیں لگوائیں۔ اس کی بینا ئی بحال کرائیں۔ کان پک گئی ہیں ےہ سُن سُن کر کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ اگر قانون اندھا ہے تو چرخہ کاتنے پر لگا دیں۔ اس ملک میں جس کی لاٹھی اُسکی بھینس کا قانون رائج ہے۔ کیا اکےسویں صدی میں ےہ قانون چلنا چا ہیے جب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک جاہل آدمی کے پاس بھی شعور ہے۔ چےف جسٹس قا ضی فائز عےسیٰ صا حب اس وقت آپکے پاس تماتر اختیارات ہیں اور آپ سیاہ و سفےد کے مالک ہیں اس ملک میں بد نظمی، دُکھ اور کرب کی فضا اس لیے ہے کہ ےہاں لا قا نوےت ہے۔ ےہاں ہر روز انصاف کا جنازہ نکلتا ہے۔ روزلوگوں کے ارمانوں کا خون بہتا ہے۔ ہر روز دل میں درد کی لہریں اٹھتی ہیں۔ ہر روز اندر سے چےخیں نکلتی ہیں۔ ہر دوسرا پاکستانی آپکو ماتم کناں نظر آئی گا کیونکہ ےہاں انصاف نہیں ملتا۔ انصاف سب کے لیے برابر ہو نا چاہیے مگر ےہاں امیر کے لیے انصاف الگ اور غریب کے لیے الگ تو ای منصفِ پاکستان! ےہ نا انصافی کب تک؟ خدا کے لیے اس ملک کے مجبور لوگوں کو انصاف بانٹیں۔