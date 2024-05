سبق خاک بازی کےسبق خاک بازی کے

شیئر کریں:

آئن سٹائن نے نظریہ اضافیت پیش کیا تو ہلچل مچ گئی۔ لیکچرز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا آج یہاں تو کل وہاں .... ان حالات میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا۔ معروف سائنسدان ایک جگہ لیکچر دیکر تھکا ماندہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو دوسری جگہ پہنچنے کی ہدایت کی۔ ڈرائیور نے اپنے صاحب کی حالت زار دیکھی تو کہا ”آپ تو بہت تھک گئے ہیں“ پریشان نہ ہوں لیکچر کے مقام کے قریب پہنچ کر آپ میرا یونیفارم پہن لیجیئے گا اور آپ کے کپڑے پہن کر لیکچر میں دیدوں گا۔ آئن سٹائن نے حیرت سے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم یہ سب کر لو گے ڈرائیور نے، جو سینکڑوں بار لیکچر سن سن کر بور ہو چکا تھا فر فر سارے کا سارا لیکچر دہرا دیا۔ چنانچہ ڈرائیور کا لیکچر شروع ہوا۔ ایک ایسا سوال آ گیا جوپہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور کی یونیفارم میں آدھا سویا آدھا جاگا آئن سٹائن بھی چونک اٹھا لیکن ڈرائیور بہت حاضر جواب تھا۔ فوراً بولا اس کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔ بولو ڈرائیور بتاو¿ انہیں جو پوچھا گیا ہے“

آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور پل پل بدلتے سائنسی و دیگر علمی نظریات کے اس تیز رفتار دور میں ہمارے طالبعلموں کی حالت بھی آئن سٹائن کے ڈرائیور سے قطعاً مختلف نہیں۔ نصاب تعلیم کی قدامت اور یکسانیت کا یہ عالم ہے کہ کلاس کے باہر بیٹھا چوکیدار بھی آئن سٹائن کے ڈرائیور سے بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے۔

دنیا سائنسی اعتبار سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ ڈارک مادے پر تحقیق ہو رہی ہیں زندگی کیسے کام کرتی ہے جیسے سوالوں کو جانچا جا رہا ہے۔ معاشی طور پر نیو لبرل ازم (Neo Liberlism) کے بخیئے ادھیڑے جا رہے ہیں۔ سیاسی طور پر سافٹ پاور (Softpower) فارمولے پرکھے جا رہے ہیں اور ہمارے طالبعلم ہیں کہ ابھی تک نیوٹن کے سر پر گرنے والے سیب کے مطالعہ میں مصروف ہیں اور یہ سمجھنے میں لگے ہیں کہ قرضوں سے معیشت کیسے چلائی جا سکتی ہے۔ اور سوشل میڈیا ایپس کو بند کرکے پرسکون اور قدرتی ماحول میں کیسے جینا ہے۔ اس سب کے قصور وار وہ بچے تو نہیں ہو سکتے جو روزانہ بڑے شوق سے اپنے والدین کے وسائل سے تعلیمی اداروں میں پہنچتے ہیں۔ یقیناً ہم ہیں جو انہیں نیوٹن کے سیب والے باغ سے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے۔ اور اگر کوئی ایک آدھ طالبعلم اپنی ذاتی کاوش سے باغِ سیب سے، جو نیوٹن سے زیادہ طلسم ہوشربا کے باغ سیب والی بھول بھلیاں بن چکا ہے۔ نکل جاتا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کیلئے نصاب میں دوسری لغویات بدرجہ اتم موجود ہیں۔

ہمارے تعلیمی پالیسی ساز شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ نیو ٹن خود آئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرے کہ ”جناب ایک سیب ہی تو تھا جو اتفاقاً میرے سر پر آ گرا۔ میں نے تو وہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا اور آپ ہیں کہ اسے اتنی ”سنجیدگی سے ابھی تک آنیوالی نسلوں کو رٹائے جا رہے ہیں۔ خدارا ! آگے کا سوچیئے“۔

ان رٹے رٹائے کارناموں کے علاوہ نصاب تعلیم میں ماورائے حقیقت واقعات کی بھی بھرمار ہے۔ یعنی ایسے قصے کہانیاں جو سب کچھ تو ہیں مگر سچ نہیں۔ ان حالات میں نوخیز ذہن کیا کریں، کدھر جائیں۔ بقول فیض

اگر جراحت قاتل سے بخشوالائے

تو دل سیاست چارہ گراں کی نذر ہوا

ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور خورشید کمال عزیز (کے کے عزیز) نے 42 برس پہلے ایک کتاب تاریخ کا قتل (The murder of History ) تحریر کی تھی۔ انہوں نے بڑے عالمانہ انداز میں ان نا معقولیات کی طرف نشاندہی کی جو ہماری نصابی کتابوں کو چار چاند لگا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ غلطیاں اور غلط فہمیاں ہمارے نوجوان ذہنوں پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ کے کے عزیز تو اپنی دکان بڑھا گئے لیکن لغویات ہیں کہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں بلکہ آئے روز ترقی کر رہی ہیں۔

اب ذرا امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج سے صرف 14 برس قبل دوسری جنگ عظیم کے فائٹر پائلٹ ہارو ڈزن (Haword zin ) نے ایک کتاب امریکہ کی عوامی تاریخ (The people's history of united state) لکھی۔ اس شاہکار کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ دوسری جنگ عظیم میں وہ اور ان جیسے کئی نوجوان یہ سوچ کر بھی حصہ لے رہے تھے کہ وہ محکوم قوموں کو آزادی دلا رہے ہیں۔ لیکن بعد میں حقائق کچھ اور نکلے تو یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ آنکھیں کھلیں تو دکھائی دیا کہ آزادی وغیرہ کچھ نہیں، سب مال پانی اور سیاسی و معاشی تسلط کے چکر ہیں اس لئے نصابوں میں ہیرو ازم کے ڈنکے بجانے کی نہیں حقیقت بتانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک اور اہم بات کی طرف بھی اشارہ کیا اور وہ یہ کہ امریکہ کی بہت سی ریاستوں کے نصاب میں کولمبس کو ایک ہیرو کے طور پیش کیا جاتا ہے جو صریحاً غلط ہے کیونکہ وہ ہیرو نہیں ہزاروں، لاکھوں مقامی باشندوں کا قاتل اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دن رات بیگار لینے والا ظالم تھا۔ امریکی ذہنوں پر اس کتاب کا ایسا اثر ہوا کہ اب کئی ریاستوں میں کولمبس کی عظمت بیان کرنے کی بجائے اس کتاب کو نصاب میں شامل کیا چکا ہے اور وقتاً فوقتاً عالمی ظلم کے خلاف امریکہ میں جو بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں وہ بھی اس اور اس جیسی دوسری کتابوں کے مرہون منت ہیں۔

کے کے عزیز نے تو ”امریکہ کی عوامی تاریخ سے بھی 28 برس قبل خرابیوں کی نشاندہی کر دی تھی لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور نتیجہ ایک ہولناک معاشرتی زوال کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اپنے زیادہ تر تعلیمی اداروں کو صحتمند علمی بحثوں کا مرکز بنانے کی بجائے سیاسی قوت کے اکھاڑے بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرٹ، علم و دانش کی ایسی تیسی۔ جو سیاسی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ”پھل“ پائے گا۔

قوموں اور افراد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن غلطیوں پر غلطیاں کرتے جانا بھلا کہاں کی دانشمندی ہے۔ تعلیمی سیاست بازوں کے ساتھ ساتھ اپنے طریقہ تعلیم پر بھی نظر ڈالیں۔ نصابی سال شروع ہوتے ہی طالبعلوں کو چار پانچ کتابیں تھما دی جاتی ہیں۔ سارا سال اساتذہ کرام کلاس رومز میں ان قدیم ”نسخہ ہائے کیمیا“ کو لیکچرز کی صورت گھول گھول کر طالبعلموں کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو طالبعلم رٹا رٹایا یہ شربت بڑی فراخ دلی سے ڈکار جاتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ امتحانوں میں اساتذہ کو لوٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ نمایاں کامیابی کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ اور جن کو یہ شربت ہضم نہیں ہو پاتا انہیں اسے دوبارہ ہضم کرنے کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ یوں کاٹھ کی ایک پوری نسل قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ مسابقت کی اس دنیا میں جینا ہے تو ان رٹوں اور رٹوطوطوں کے حصار سے باہر آکر تحقیق اور ہنر والی عملی تعلیم اپنائیں۔

پچھلے دنوں اوٹو انگلش (Otto English) کی کتاب فیک ہیروز ( Heroes Fake) نظر سے گزری تو معلوم ہوا کہ ہم بہت سارے ایسے خواب دیکھتے ہیں جو بظاہر بڑے سہانے معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت اپنے اندر ہولناک سراب لیے ہوتے ہیں۔ ان سرابوں سے باہر آنا ہوگا جو کہیں جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں۔ دائرے کے مسافر بنے رہتے ہیں۔

آخر میں اقبال کا شعر ملاحظہ کر لیں

شکایت ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے

سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا

٭....٭....٭