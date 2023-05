بابر اعظم نے 100ون دے میچز کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا

نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پانچویں اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم 100 واں ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے، اَن گنت ریکارڈز کے حامل بابر کو یہ سنگ میل حاصل کرنے کیلئے 8 سال کا وقت لگا۔

