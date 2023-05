 کراچی: نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کی مقامی پارک میں کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل

نیوزی لینڈ کے سابق کھلاڑی گرانٹ ایلیٹ کی کراچی کے مقامی پارک میں کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔نیوزی لینڈ کے سابق آل راؤنڈر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو جاری کی گئی۔ ویڈیو میں انہیں کراچی کے ایک مقامی پارک میں شہریوں کے ساتھ ٹیب بال کرکٹ کھیلتے دیکھا جاسکتا ہے۔ویڈیو میں گرانٹ ایلیٹ ایک بال پر چھکا مارتے ہیں .جس پر آس پاس کھڑے نوجوان اچھی شاٹ کھیلنے پر انکی تعریف کرتے ہیں۔

The only one I got! The lads were steaming in. Little bit of chin music at the local park. #tapeball @TheRealPCB

What’s the name of the park? pic.twitter.com/3F2pbIcoiT