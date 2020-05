کویت کا ’’او آئی سی ‘‘ سے بھارت میں اسلاموفوبیا مہم کیخلاف کاروائی کا مطالبہ

شیئر کریں:

یہ چند ماہ قبل 24اگست 2019کی بات ہے جب بھارتی وزیراعظم نریندر مودری کا متحدہ عرب امارات میں فقیدالمثال استقبال کیا گیا ۔ جس پر نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان بلکہ بھارت کے ادیب ودانشور اور صحافی بھی حیران تھے کیونکہ 5 اگست کو بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمہ اور بندوق کے زور پر 80لاکھ کشمیریوں کو بھارت کا غلام و قیدی بنائے جانے پر صرف کشمیری ہی نہیں اقوام عالم میں جمہوری سوچ رکھنے والا ہر فرد سراپا احتجاج تھا۔ نریندر مودی کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھارت میں مسلمان اقلیت پراس کی جماعت بی جے پی کی طرف سے ڈھائے جانے والے بہیمانہ تشدد۔ 2002میں ریاست گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا سہرا سجائے وہ جب مسلمان خلیجی ریاست میں پہنچے گا تو اسے سر کے تاج جیسی عزت سے نوازا جائیگا۔ اس دورے پر نریندرمودی کو متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ۔ جس سے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے شکار کشمیری عوام پر دنیا بھر میں پائے جانے والے اشتعال کو مسترد کرنے کا موقع ملا۔ اس صورت حال پر عرب دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار Samah Hadid نے لکھا ہے کہ

"With several Gulf State in an evertightening embrace with Modi, human rights have been discarded in favour of economic oppourtunities, India has not only escaped international condemnation for its action, it is even shoring up support form muslim allies, the plight of Kashmiris will not only be by inidan's clampdown but also the apathy of those who long claimed to speak for them."

تو پھر اچانک ایسا کیا ہوگیا کہ وہ عرب ریاستیں جنہیں بھارت کے ہندو اپنا دوسرا گھر قراردیاکرتے تھے۔ وہاں سے بھارت کے خلاف آوازیں اُٹھنے لگیں ۔ ہندوئوں کو احساس دلایا جانے لگا کہ ان کے گھروں کے چراغ مسلمانوں کے تیل و گھی سے روشن ہوتے ہیں۔ صرف چند مہینوں کا ہی فرق ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کی تنظیم ’’او آئی سی‘‘سے بھارت کے خلاف وہاں مسلمان اقلیت پر تشدد اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف مذمتی بیان دلوانے کیلئے سفارتی سطح پر منت سماجت کیا کرتا تھا ،آج وہی ’’او آئی سی‘‘ بھارت سے مسلم اقلیت کے تحفظ، اسلاموفوبیا مہم روکنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہے کیونکہ خلیج کی ریاستیں اور وہاں کے عوام ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ اور مسلمان بھارتی اقلیت پر مذہبی نفرت کی بنا پر تشدد برداشت کرنے کو تیار نہیں ۔ اور تو اور عرب ریاستوں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی اہم خواتین بھی ہندو توا اور ہندو انتہا پسندوں کے خلاف بیانات دینے پر مجبورہوگئیں ۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی Hend al Qassmi جس نے برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی سے تین مضامین میں ماسٹر ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں اوراپنی ریاست کے بہت سے امور کی نگران بھی ہے ۔ اس نے جب متحدہ عرب امارات میں برسوں سے قیام پذیر ہندووں کے سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کیخلاف توہین آمیز پیغامات پراپنے ٹویٹر پیغام میں ہندوئوں کو اسلام مخالف پروپیگنڈے سے باز رہنے کی تلقین کی تو اسے دبئی میں قیام پذیرہندوئوں کی طرف سے ایسے جواب ملے جو ہندوئوں کی غلیظ سوچ کی عکاسی کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک Saurabh Upadhyayنے جواب میں لکھا۔

ــ"What's with peacefull pepole and spitting? New form of Jihaad custom made for 2020? I think they were still stuck 1400 years in past & dint".

اسی طرح Noora Alghurair یو اے ای کی تین بڑی کاروباری خواتین میں سے ایک ہے جس کے اپنے بینک اور دیگر بہت سے کاروباری اداروں میں دنیابھر سے ہزاروں افراد ملازمتیں کرتے ہیں ۔ ان میں بھارتی ہندوئوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجودبھارتی ریاست کرناٹک سے پارلیمنٹ کاممبر منتخب ہونے والے بی جے پی کے رکن Tejasvi Suryaنے Noora کی طرف سے ہندوئوں کے مسلمانوں پر جاری تشدد پر ٹویٹر پے مذمتی پیغامات کے جواب میں اخلاقیات کی دھجیاں اُڑاتے ہوئے لکھا۔

95% Arab women have never had an orgasim in the last few hundred years! Even mother has produced kids as act of sex and not love .

بھارتی ہندئو نے تو اپنی ہندوانہ ذہنیت کا برملا اظہار کر دیا لیکن اس کے باوجود متحدہ عرب امارات کی شیخہ نورا نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جواب دیا

Pity ur upbringing Tejasvi Surya that respect for women couldn't be in U despite India having some great female leaders. Please not if somodey the Govt bestows a foreign Ministry to you, avoid travelling to Arab Lands. You are not welcome here. This will be remebered.

ہندوئوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری طوفان بدتمیزی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس پر عرب دنیا میں بڑھتے ہوئے اضطراب کے پیش نظر 19اپریل کو ’’اُو آئی سی ‘‘ نے تحریری طور پر بھارتی وزارت خارجہ کو آگاہ کیا کہ’’ بھارت کا میڈیا مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلا رہا ہے۔ بھارت سرکار اسلاموفوبیا مہم کو روکے اور بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ مسلمانوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا الزام لگا کر بدنام کرنا انہیں امتیازی سلوک اور نفرت انگیزی کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے ۔ بھارت

اس کاتدارک کرے ‘‘۔جبکہ کویت سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان وکیل Mejbal Al Sharikجو کہ کویت میں اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کمیشن کا ڈائریکٹر بھی ہے اس نے وزیراعظم بھارت نریندر مودی کا لکھا کہ وہ اپنی جماعت کے رکن اور لوک سبھاکے ممبر Tejasvi Surya کی طرف سے عرب خواتین کی توہین پر اس کے خلاف کاروائی کرے ۔ اس نے یہ معاملہ International Human Rights Courtsمیں لے جانے کا بھی اعلان کر دیا ۔ سعودی عرب میں بھی بھارت میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیزی ، سوشل میڈیا پر تسلسل کے ساتھ جاری پروپیگنڈہ اور بھارتی مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات پر شدید رد عمل جاری ہے ۔ سعودی دانشور خالد السویفان نے اقوام متحدہ ، سلامتی کونسل ، ’’او آئی سی ‘‘اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری مداخلت کرنے اور بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے جیسے اقدامات کا مطالبہ کردیا۔ لیکن سب سے شدید رد عمل کویت حکومت کی طرف سے سامنے آیا۔ کویت کی کونسل برائے وزرائ(Kuwait Council of Ministries) نے 28 اپریل کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی شر انگیزی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ’’او آئی سی ‘‘ کو خط لکھا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کیلئے فوری اقدامات اُٹھائے جہاں اس وقت انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی کی حکومت ہے ۔ ایک دن بعد کویت کے وزیر برائے اوقاف و مذہبی امور Abdullah-al-Shoreka نے اپنی وزارت کے لیٹر پیڈ پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر خط اپنے ٹویٹر پر ٹیگ کر دیا۔

"Did those who commit crimes against humanity against Muslim in India and violate their rights think that Muslims in the World will remain silent about these crimes and do not move politically, leagally and economically against them?"

کویت کی طرف سے سامنے آنے والا رد عمل بھارت کیلئے پریشان کن تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر موقف اختیار کیا کہ کویت میں سوشل میڈیا یا ٹویٹر پر جاری ہونے والے بھارت مخالف پیغامات سے کویت حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بھارت کی بدقسمتی کہ جس روز کویت کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا اسی روز امریکہ نے بھارت کو اقلیتوں کیلئے تاریخ میں پہلی بار خطرناک ملک قرار دے دیا۔

