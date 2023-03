پی ایس ایل 8: پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 35 رنز سے شکست دے دی

پاکستان سپرلیگ(پی ایس ایل) کے میچ میں پشاور زلمی نے بہترین بیٹنگ کے بعد زبردست باؤلنگ کا مظاہرہ کرتےہوئے ٹورنامنٹ کی سرفہرست ٹیم لاہور قلندرز کو باآسانی 35 رنز سے شکست دے دی۔راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کا فیصلہ کرلیا اور لاہور قلندرز کو ایک مشکل ہدف دے دیا۔

