پی ایس ایل 8: اسلام آباد یونائیٹڈ کو ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ

پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے 24 ویں میچ میں ملتان سلطانز کے خلاف اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنک کا فیصلہ کیا ہے۔راولپنڈی سٹیڈیم میں ہونے والے پی ایس ایل سیزن 8 کے 24 ویں میچ میں دونوں ٹیمیں جیتنے کیلئے فیورٹ ہیں، ٹاس جیتنے پر کپتان شاداب خان کا کہنا ہے کہ آج کے میچ میں ایک تبدیلی کی ہے، جبکہ محمد رضوان کا کہنا ہے کہ اچھا ہدف دینے کی کوشش کریں گے۔

The top 2 spots are up for grabs. #IUvMS #PSL08 #PSL #psl8 #match24 https://t.co/RER73bzZB8