اے پی ایس حملے سے بچنے والا طالبِ علم آکسفورڈ یونیورسٹی کا یونین صدر منتخب

لندن: سانحہ اے پی ایس (آرمی پبلک اسکول پشاور) پر دہشت گردوں کے حملے سے زندہ بچ جانے والا طالبِ علم آکسفورڈ یونیورسٹی کا طلبہ یونین صدر منتخب ہوگیا۔ احمد نواز نے عہدۂ صدارت پر براجمان ہونے کو اپنی زندگی کا یادگار لمحہ قرار دے دیاہے۔

تفصیلات کے مطابق آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں 148افراد جاں بحق جبکہ 114زخمی ہوئے۔احمد نواز ان طلبہ میں شامل تھے جو دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالبِ علم احمد نواز نے کہا کہ میں یہ فخریہ اعلان کررہا ہوں کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔

Today is the most monumental & history making moment of my life!

I am so extremely proud to announce that I have been Elected President of the @OxfordUnion ✨One of world’s biggest & historical platforms!

I’m eternally grateful to everyone who supported me in this Journey…❤️ pic.twitter.com/R90si4FurP