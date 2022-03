سابق صدر رفیق تارڑ کا انتقال، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہارِ تعزیت

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق صدرِ پاکستان محمد رفیق تارڑ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت کیلئے دعا کی ہے۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق صدر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید نے کہا کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔

General Qamar Javed Bajwa, #COAS, expresses heartfelt condolences on the sad demise of former President of Pakistan Muhammad Rafiq Tarar. “May Allah bless his soul & give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen”, COAS.