22 کروڑ پاکستانی فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں: گورنر پنجاب

گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گورنر پنجاب نے اسرائیلی فوجیوں کی غزہ میں فلسطینی نوجوان کو مارنے کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجی فلسطین میں بدترین دہشت گردی کررہے ہیں۔

Savagery by #Israeli forces in occupying W Bank, E Jerusalem, Gaza continues. They shoot a young #Palestinian in #Jerusalem under pretext that he was stabbing an Israeli soldier. #Genocide, Ethnic cleansing, land confiscation r rampant under the watchful eyes of @UN @OIC_OCI @hrw pic.twitter.com/cTISYYwx0Q