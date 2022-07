گرین اینڈ بلیولائنز بس سروس کا افتتاح شہریوں کیلئے بڑی خبر ہے: وزیراعظم  

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ گرین اینڈ بلیولائنز بس سروس کا افتتاح شہریوں کیلئے بڑی خبر ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہبازشریف نے ٹوئٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ گرین اینڈ بلیولائنز بس سروس کا افتتاح شہریوں کیلئے بڑی خبر ہے، شہریوں کو آرام دہ ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی ہماری کوششوں کا حصہ ہے۔انہوں نے کہا کہ بس سروس سے ٹریفک دباؤ، تیل اخراجات اور ماحولیاتی خطرات کے مسائل کا خاتمہ ہو گا۔

Inauguration of Green & Blue Lines of Metro Bus Service is great news for citizens of Islamabad & surrounding areas. It’s part of our efforts to provide efficient & comfortable public transport system. It will address problems of traffic load, fuel cost & environmental hazards. pic.twitter.com/brkyL2Vmfj