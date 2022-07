عمران خان کے جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں، پی ٹی آئی رہنماوں کا دعوی  

رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے جلسوں کے دوران استعمال ہونے والے جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکی آمیز فون آرہے ہیں۔

شہباز گل نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاونٹ پر لکھا کہ لگتا ہے طاقت کے استعمال کی کوئی حد نہیں آپ کے سامنے، آپ ڈرانے دھمکانے کی ہر حد کراس کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم کا خوف دور ہو چکا ہے اب سب نامعلوم، معلوم ہیں۔

انہوں نے خبردار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ اگر خان صاحب کے جہاز کو زمین پر یا فضا میں کوئی نقصان پہنچا تو قوم یاد رکھے کون یہ سب کروا رہے ہیں، پہلے پرائیوٹ کمپنیوں کو جہاز دینے پر دھمکیاں دی گئیں، پھر زبردستی جہازوں کوخراب ظاہر کروا کر ہمارے سفر کو کینسل کروانے کی کوشش کی گئی، اب جو جہاز موجود ہے اس کے پائلٹ کو دھمکایا جا رہا ہے۔

Pilot flying @ImranKhanPTI for the jalsas getting phone calls and being given threats. How low will they sink!!! #PakistanUnderFascism