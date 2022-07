وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بلیو اور گرین لائن سروس کا افتتاح کا آغاز کیا جارہا ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام ایک اور سفری سہولت سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے گرین لائن اور بلیو لائن سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین لائن اور بلیو لائن اسلام آباد راولپنڈی کے عوام کی بہت بڑی خدمت ہے. اس سہولت کی 4 سال تاخیر کا قوم ہم سے سوال کرتی ہے. دیر آئید درست آئید بالآخر اس سہولت کا آغاز کردیا گیا. منصوبوں کی تکمیل کرنے والوں کا مشکور ہوں. پورے روٹ کے ایک کارڈ کے اجرا کو یقینی بنائیں اور ایک ماہ کے لئے گرین اور بلیو لائن سروس مفت فراہم کی جائے۔شہباز شریف نے کہا کہ تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ تیل کی قیمتیں جلد کم ہوں.30ارب ڈالر کا تیل اور گیس امپورٹ کیا جاتا ہے. ہم نے 75 سالوں سے ملک کے لیے کچھ اچھا کام نہیں کیا لیکن بعض حکومتوں نے اچھا کام بھی کیا ہے۔

Pioneer of Mass Transit infrastructure and connectivity in Pakistan PM Shehbaz Sharif.Lahore Metro,Lahore Speedo Bus Service,Orange Train,Multan Metro,Rwp Islamabad Metro Islamabad Red Line Blue Line Bus Service Green Line Bus Service Orange Line @CMShehbaz @PakPMO pic.twitter.com/XnZWoZuEdm