استاد معلم انسانیت ﷺ کے روپ میں 

معلم اور تعلم کا رشتہ صدیوں پرانا ہے مگر اس انمول رشتے سے محبت و اخوت اور بھائی چارگی کی انسیت کے ان گنت اور انمٹ نقوش اور بے شمار پھولوں کی بر کھا بر سائی جائے تو اساتذہ کرام ، والدین اور منبر و محراب پر براجماں ہونے والے علمائے کرام کی عزت و تکریم کے پلرز تعمیر کیئے جا سکتے ہیں ۔ جن اسلامی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ عصر حاضر کی تعلیم ، دور جدید کی آئی ٹی اور بہت سارے ٹیکنیکل ادارے ، پاکستان میں قائم دنیاوی اور فنی تعلیم دینے والی یونیورسٹیاں موجود ہیں ۔ جہاں طلباء و طالبات صرف پاکستان میں نہیں بیرون ملک جا کر مملکت خدا داد پاکستان کی ہایئر اٹھارٹی آف ایجوکیشن سے کروڑوں روپے لے کر تعلیم کی ڈگریوں کے حصول کے لئے شب و روز محنت اور اپنے ملک سے دوسرے ممالک جا کر اپنے (Image) اور خاندانی عظمت و رفعت میں اضافہ کرکے ڈگریوں پر ڈگریوں کے حصول کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں ۔ یہ ڈگریاں اور مہنگے ترین سرٹیفکیٹس حاصل کرکے طلباء و طالبات مالی

منفعت اور بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں بیٹھنے کا ایک سنہرا خواب مکمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ اس کے بر عکس دین کے مطالعے اور قرآن و حدیث کے انمول موتی حاصل کرنے میں طلباء اور طالبات کوسوں دور رہتے ہیں ۔ میں اس تحریر کے ذریعے یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ آمنہ کے لعل محمد عربی ﷺ نے پہلی اسلامک یونیورسٹی جو مسجد نبویﷺ کے دامن میں قائم تھی جہاں ٓپ ﷺ صحابہ کرام اور اصحاب صفہ کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے ۔ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے صحابہ کرام دنیا کے امام بن گئے اور محسن انسانیت ﷺ کی پڑھائی گئی اسلامی تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلایا تا کہ محمد ﷺ کے اسلامی مشن کو

پوری دنیا میں عام کیا جا سکے یہی تعلیم ، معلم ، تعلم اور کائنات کے ہر فرد کے لیے زندگی گزار نے کا مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ دنیا کی مغربی تعلیم زندگی گزارنے کے معیارات اور گر سکھانے سے قاصر ہے ۔ دنیا میں رہنے والے اربوں انسان طلباء و طالبات اپنے تعلیمی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے شب و روزمحنت شاقہ کرتے ہیں لیکن جو پوری زندگی کا امتحان (مالک ارض و سماں اور ملائکہ ) کے سامنے ہوگا اس کی تیاری میں بہت زیادہ غفلت اور لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔ کیوں ۔۔۔؟ میں اس تحریر کے ذریعے دینی اور عصری تعلیم میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپکو اس آرٹیکل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بچپن ، جوانی اور بڑھاپے کی دہلیز تک میں اور آپ اپنی ڈگریوں کو استعمال کرکے ان سے بہت کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف عمل رہتے ہیں لیکن خاندان کے ذہین ترین بزرگ ، والدین اور اساتذہ کرام کی نصیحتیں اور وصیتیں یکسر بھول جایا کرتے ہیں ۔ ہمیں بچپن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بزرگوں و دیگر نے کیا مشورے دیئے تھے کیا میں اور آپ ان مشوروں کی (Line of action)پر آج بھی قائم ہیں یا نہیں ۔۔۔؟ اس جدید ترین انٹرنیٹ ، گوگل ، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے دور میں دینی اور عصری تعلیم حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے وہ اسلیے کہ دینی تعلیم قرآن و حدیث اور علوم عالیہ انسان کو زندگی کے ہر شعبہ میں اور اندھیری کوٹھری (قبر ) سے لیکر روز محشر تک کے نشیب و فراز کے بارے میں حقیقی آگاہی فراہم کرتے ہیں جس کی روشنی میں چل کر حضرت انسان اور اولاد آدم روز محشر (50 ہزار سال والے دن ) اپنے اپنے اعمال صالحہ ، نماز، روزہ ، حج اور زکوٰۃ کے علاوہ ارض و سماں کے مالک کی توحید و یکتائی کا عملی مظاہرہ کیا ہوگا وہ کامیاب ہونگے اور ہر نماز کے بعد کلام اللہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ انعام و اکرام دیں گے جس کی ہم تمنا کریں گے ۔ یاد رہے اس ابدی زندگی میں ہر طرف جنتی لوگ عربی زبان بولیں گے۔ دنیا کی کوئی اور زبان روز محشر نہ بولی جائے گی راقم الحروف پچھلے 15 دنوں سے پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں رہائش پذیر ہے اور 5 چیمبر لین روڈ پر واقع "جامعہ معھد القرآن الکریم " و جامع مسجد طیبہ میں 650 سے زائد طلبہ کی آوازوں کو سن کر محفوظ ہوتا رہتا ہوں ۔ الحمد للہ میراصاحبزادہ خزیم سالم بھی ان طلبہ کے دینی سفر میں شامل ہو گیا ہے مدرسہ کے مدیر قاری القراء عبدالسلام عزیزی جو عرب و عجم کے قاری القراء قاری محمد یحیٰ رسول نگری ؒ جو جامعہ عزیزیہ پل بازار ساہیوال میں زندگی کے آخری ایام تک پڑھاتے رہے انکی پڑھائی ہوئی قرات سبعہ اور قرات عشرہ کے علاوہ باتجوید قرآن مجید کا پڑھانا ایسا تھا جیسے قاری عبدالسلام عزیزی قرآن مجید کی تلاوت فرما کر مصر کے ممتاز قراء حضرات اور عرب و عجم کے قراء حضرات کی موجودگی میں (Top of the list)قرار پائے ۔ قاری المقرمی قاری ابراہیم میر محمدی ، قاری محمد یحیٰ رسول نگری رحمۃ اللہ نے قاری عبدالسلام عزیزی ، قاری محمد نعمان جعفر آف گوجرانوالہ اور پاکستان کے بے شمار تلامذہ کو قرآن مجید با تجوید اور سبعہ قرات سے پڑھایا۔ یہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ قاری محمد یحیٰ رسول نگری رحمۃ اللہ نے "سعود بن شریم " امام کعبہ کو بھی قرآن مجید با تجوید پڑھایا پاکستان کے قاری کے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ انہوں امام کعبہ کی سورت فاتحہ میں سات غلطیاں نکالیں جب انہوں نے امام کعبہ کو اپنی لکھی گئی کتابوں اور سعودی عربیہ کی کتابوں کے حوالہ جات دیئے امام کعبہ نے انہیں مملکت سعودیہ عربیہ کے قراء حضرات کو سبعہ قرات اور تجوید پڑھائے جانے کی گزارش کی جوانہوں نے مان لی اور کچھ عرصہ تک سینکڑوں قراء حضرات کو پڑھاتے رہے ۔ قاری عبدالسلام عزیزی بھی اپنے استاد کے دینی مشن کی آبیاری کر رہے ہیں اور اپنے جامعہ معھد القرآن الکریم میں قرات سبعہ ، قرات عشرہ ، قرآن مجید با تجوید پڑھانے کے علاوہ اس مدرسہ ہذا میں درس نظامی مدینہ منورہ اور ریاض یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء کرام جامعہ کے طلبہ کو پڑھانے میں مصروف عمل ہیں ۔قاری عبدالسلا م عزیزی اور انکے رفقائے کار قاری ابو حازم محمد عبداللہ ، محمد فیصل جمیل اور محمد عثمان و دیگر ذمہ داران (Round the clock)24 گھنٹے

طلبہ کی تعلیم انکی ہر ممکن نگہداشت اور ہر طرح کی کفالت کرنے میں لگے رہتے ہیں ۔ صبح 7 بجے ، بعداز نماز ظہر اور مغرب کے بعد با قاعدہ جب مدرسہ ہذا کے تمام طلبہ بیک زبان ہو کر قرآن مجید کو با تجوید اور لحن دوائوی کے انداز میں پڑھتے ہیں تو میں اور دیگر نماز ی نوجوان حفاظ کرام کی اجتماعی آوازوں کے سننے کے لیے کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید اور روزہ روز محشر حضرت انسان کے لیے ڈھال کا کام کریں گے اور پنجگانہ نماز کے

لیے انسان کی جبین نیاز (ماتھے ) پر پڑے ہوئے نشانات میں انوکھی چمک نظر آئے گی ۔ قبر سے روز محشر کے درمیانی سفر کی طوالت کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں کیونکہ یہ طویل ترین مسافت کے وقت کا تعین کرنا ہماری عقل سے ماورا نظر آتا ہے ۔ لیکن میں اور آپ اپنی عارضی زندگی کے (Life Style) کو (Maintain)کرنے میں برسوں گزار دیتے ہیں لیکن اپنی عارضی زندگی میں دینی ، دنیاوی ، تعلیمی اور کاروباری امور کے کرنے کا (Time Manage)نہیں کرتے جس کہ وجہ سے ہم پریشانی اور ٹینشن والی زندگی گزارتے ہیں ۔ زندگی کے تمام شعبہ جات کا کام (In time)کرنے سے اور نمازوں کووقت مقررہ پر قائم کرنے میں جو خشوع و خضوع امنڈ آتا ہے وہ بے ٹائم پڑھی ہوئی نمازوں میںنہیں آتا ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی پیدائش اور موت کے اوقات رب تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوا کرتے ہیں جسے میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے ۔ چونکہ حکم ربی ہی پہلا اور آخری فیصلہ ہے جس کے ہم تادم زیست پابند رہتے ہیں ۔ آپ از خود اپنے روز مرہ کے معمولات اور معاملات کو قریب سے دیکھیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں یقین جانئے آپ بہت جلد بہت سارے غیر ضروری امور سے اجتناب کرنا اپنی عارضی زندگی کا مشن بنا لیں گے۔

کلام اللہ میں یہ تاثیر دیکھی

بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

٭٭٭٭٭